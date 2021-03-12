嬤坐輪椅跌沒人發現　國中生設計「傾倒呼救氣囊輪椅」奪發明展金牌

▲楊喆媗、黃靖琁研發「長髮泳帽」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部（12日）今舉行2020 IEYI世界青少年發明展頒獎典禮，今年我國代表隊伍共拿下28面金牌、15面銀牌、17面銅牌及13項國家特別獎，成績亮眼。其中，有學生因外婆曾坐輪椅在家中跌倒多時沒人發現，因此設計「傾倒呼救氣囊輪椅」，盼未來能讓獨居、身障人士使用。

2020世界青少年發明展國內賽遴選出73支國家代表隊伍，原定前往俄羅斯參與國際賽，疫情影響，改成線上世界賽，參賽選手皆經過各縣市初賽、全國決賽重重挑戰後，脫穎而出，代表台灣出征世界賽，各個實力堅強，並用流利英文表達創意發明的理念和成果。

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▲林柏廷、陳宥學、呂秉哲設計「傾倒呼救氣囊輪椅」。（圖／記者崔至雲攝）

嘉義市國立嘉義大學附設實小四年級學生楊喆媗、黃靖琁研發「長髮泳帽」，楊喆媗提到，自己留長髮，常常在游泳時因為要戴泳帽就花很多時間，甚至有朋友因為頭髮太長要帶領曾泳帽才可以固定，因此他們這次花了半年的時間，從發想到設計，將泳帽兩側縫線間做雙層設計，長髮者利用介於泳帽兩層彈力布的空間收納長髮，短髮者直接戴上即可，目前已申請專利。

台中私立明道中學電子科高一學生陳易廷設計「導盲路跑機器人」。陳易廷分享，自己日前看到電視節目有在探討盲人路跑的議題，平時視障者參與路跑運動時需要「陪跑繩」，但常有手臂拉傷或是空間壓迫等困擾，因此自己發想設計一套應用紅外線信號來做為傳輸及感測的系統，視障者可透過互連穿戴裝置，感測到周圍空間距離。

▲陳易廷設計「導盲路跑機器人」。（圖／記者崔至雲攝）

台中教育大學附設實驗國小國一生林柏廷、陳宥學、呂秉哲，因家中外婆曾因坐輪椅獨自在家跌倒受傷多時沒人發現，因此決定設計「傾倒呼救氣囊輪椅」。團隊指出，該設計將現行的輪椅加裝感應器，能感測傾倒的角度與速度，在傾倒的瞬間噴出氣囊以減緩直接撞到地面的傷害，並透過控制器發出呼救訊息。期盼未來能將該作品研發成實際商品，供需要的民眾使用。

