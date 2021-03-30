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趙少康主張「等距策略」：喊陸兄弟保百年平安　別一昧抱美大腿

▲▼趙少康出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康主張「喊聲兄弟保百年平安」，對於對岸軍機頻擾台，趙少康表示，確實對岸對台美簽署海巡協議有意見，對岸需要表態，但我方應該還是採取等距策略，兩邊左右逢源，大家都要爭取台灣這樣最好，一昧抱美國的大腿，有時候遠水救不了近火也很麻煩。

趙少康說，有時候台灣要靠自己，如果中美大國打起來，戰場還是在台灣、倒楣還是在台灣，台灣千萬不要讓自己變成鬥爭核心。

至於對國民黨主席江啟臣的兩岸政策看法，趙少康說，「我搞不清楚他的兩岸政策」，自己沒有深入研究。他強調，國民黨要拿出自己的主張，一方面要和平，一方面要務實。

趙少康也批評國民黨目前的兩岸政策，批評「搞不清楚啦，國民黨也講不清楚，有點要學民進黨，那這樣選民選民進黨就好，何必選國民黨，現在躲躲閃閃，誰搞得清楚國民黨兩岸政策是什麼，好像都不敢碰，碰這也被罵，碰那也被罵」。

趙少康表示，台灣確實夾在中美新冷戰角力的中間，甚至是美國馬前卒，他不認為美中打起來台灣會得利，但蔡英文政府看起來很高興，好像美國與中國大陸打來打去對台灣很好一樣，美軍印太區司令與全世界都認為台灣很緊張，但台灣怎麼好像無所謂，這很奇怪，台灣自己要有警覺，不能美中互相攻擊時，台灣還幸災樂禍。

▲▼可能參戰國民黨主席的朱立倫、趙少康、張亞中等人，共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫、趙少康、張亞中等人共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

趙少康於演講時指出，國民黨要思考，全球都在反中該怎麼辦，跟著反中也不對，弱勢跟民進黨反中，「民眾投票給民進黨就好」；他主張，國民黨應該對美中要在等距關係，共產黨不放棄動武，台灣還是要需要美國，趨吉避凶，拉高經濟關係，壓低軍事對抗，和平是最高指導原則，民進黨在追求和平嗎，老百姓不是笨蛋，一看就懂，他說喊一聲兄弟保百年平安，不要把大陸當成敵人，兩岸還是可以和平相處。

趙少康強調，兄弟登山各自努力，兩岸各自把內政搞好，以後再說，兩岸之間和平不要打仗，國民黨應該要求北京，台灣只要不獨立，就不會打仗，在這樣情況下，台灣跟大陸聯合賺世界的錢，同時台灣也要賺大陸的錢，他強調，兩岸之間要務實，不要扯意識形態，那不重要，該賺的錢要賺，這對台灣很重要，「笨蛋，問題在經濟」。

趙少康也說，美國很不夠意思，大陸要爭取台灣民意，多讓利一點有什麼關係，國民黨要做兩岸強調，但還是要以台灣利益最優先，這是國民黨該給自己的定位，不要跟著民進黨後面跑。他最後強調，目標是和平，做法是務實。

▲▼可能參戰國民黨主席的朱立倫、趙少康、張亞中等人，共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

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