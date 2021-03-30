▲歡迎光臨新竹市！「兒童藝術節」強勢回歸，4／2～4／5放電一整天。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲新竹市兒童藝術節在4月2日至4月5日強勢回歸，要送給孩子們一份兒童節大禮。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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小朋友最愛的風的運動場回來了！新竹市兒童藝術節在4月2日至4月5日強勢回歸，要送給孩子們一份兒童節大禮，不僅在新竹左岸有好玩的六大遊具，晚上還有絕美的護城河燈區可以欣賞，另外，在市府州廳還有串聯周邊4座建築的「環形光雕秀」童趣劇場，讓孩子們從早玩到晚放電一整天。

▲▼小朋友最愛的風的運動場回來了，在新竹左岸有好玩的六大遊具。

新竹市長林智堅表示，「兒藝節是從2016年就開始展開的一個活動，每一年都會超過20萬的大朋友、小朋友來共襄盛舉，去年因為疫情來停辦，今年有很多家長都非常期待，4/2-4/5兒童節連續假期，歡迎全國大小朋友，一起來到新竹市來參加兒藝節活動」。

▲▼新竹市長林智堅表示，去年因為疫情停辦，今年有很多家長都非常期待，4/2-4/5兒童節連續假期，歡迎全國大小朋友一起來到新竹市玩。

精彩絢麗的光雕秀以兒童視角出發，由米米、丸丸兩個可愛角色，帶領觀眾展開一場奇幻的冒險之旅，過程中經過了玻璃堆疊的宮殿與串連的燈泡幻化成月光照亮森林，探索新竹豐富的人文歷史與未來智慧科技，透過環形劇場的童趣光雕投影，讓人直接置身古蹟群的繽紛光影中。

▲▼當若科技藝術王孝萱表示，希望能夠藉由光雕秀，以輕鬆活潑的方式，將古蹟本來有的內涵跟文化帶給觀眾。

當若科技藝術王孝萱表示，「這次以新竹州廳作為最主要的一個呈現，我們是策展單位當若科技藝術，邀請混合編碼來進行這棟建築物的光雕投影，希望能夠藉由光雕，將古蹟本來有的內涵跟文化帶給觀眾，會帶到新竹特有的文化，像是新竹動物園、新竹城隍廟，還有新竹的未來科技等等，我們是透過29個不同的可愛角色，一起讓觀眾以輕鬆、活潑、容易親近的方式，認識整體的古蹟內容」。

▲▼新竹市政府不捨燈會作品被埋沒，受到疫情影響停辦的台灣燈會，將華麗變身為新竹光臨藝術節。

這些光雕作品其實原本是為了台灣燈會所設計，新竹市政府不捨燈會作品被埋沒，受到疫情影響停辦的台灣燈會，將華麗變身為新竹光臨藝術節，林智堅提到，「希望透過光雕點亮新竹、點亮台灣，透過光雕打在我們這個城市當中的每一個古蹟群，讓大家可以見證這一座城市的魅力」。除了兒童節連假搶先曝光州廳古蹟環形光雕，其他光雕作品將於7月新竹光臨藝術節登場，由8國藝術團隊串連城市古蹟群，將帶給觀眾最有原創性的藝文饗宴。

▼新竹光臨藝術節將於7月登場，由8國藝術團隊串接城市古蹟群，將帶給觀眾最有原創性的藝文饗宴。



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