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陳時中：BNT疫苗簽約「可能性越來越小」　莊人祥證實仍在等回覆

指揮中心發言人莊人祥,亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（29）日在立法院詢答時表示，BNT疫苗全球供應鏈有問題，雖然有持續談，但完成簽約的可能性越來越小，且如果緩到數月以後，國產疫苗有望投入市場，可能就不需要了。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，還是有持續與對方接洽，還是在等總公司簽約回覆。

莊人祥表示，目前我國已完成簽約的疫苗，AZ有1000萬劑、COVAX 476萬劑、莫德納505萬劑，兩家國產疫苗如果順利的話，也各有500萬劑，加起來約有3000萬劑，應該足以供應原本規劃的優先接種對象。

至於莫德納疫苗何時供貨？莊人祥表示，仍持續與廠商聯繫，有確切供貨時間就會向國人說明。而兩家國產疫苗，高端在3月底前有望收案完成，若EUA順利，希望6月就能投入施打。聯亞雖然比較慢開始，但進度也在加速中，不過是否能拼六月，就不敢保證。

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目前專責醫院第一線醫事人員，都是新冠疫苗優先接種對象，人數約有20萬人。首週AZ疫苗接種不到萬人，週三指揮中心專家會議會針對首周狀況進行檢討，看是否要擴大到全體醫事人員。

莊人祥提到，未來疫苗陸續到貨後，會考慮先納入專責醫院非第一線工作人員，像是志工、行政人員等，再來是非專責醫院醫事人員，如診所藥師等，若全部納入，上述人員約有45萬人，會再評估是否要全權開放。

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