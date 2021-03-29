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善耕365／ 聽音樂會就能支持？　超過千名偏鄉童唱出未來幫助獨老

▲ 善耕365公益音樂會 4/10 在中油國光廳

 圖、文／善耕365

由善耕365公益媒合平台連續8年舉辦的「來聽我唱善耕365公益音樂節」活動，成功幫助超過1000位偏鄉孩子們，透過合唱演出中，學習多國語言、找回學習熱情，也從觀眾們的掌聲重拾自信，翻轉自己未來！今年音樂節將帶領這群孩子們，於4月10日前進鄰近台北市政府捷運站的「中油大樓國光演藝廳」，在疫情動盪下用純粹歌聲療癒大家、也幫助偏鄉獨居老人籌措三餐經費！參與這次音樂節行動的孩子們表示「一直以來都是被幫助的對象，這次有機會可以幫助需要的爺爺奶奶，真的很開心！」

延續往年精神，2021年來聽我唱善耕365公益音樂節與熱血老師們配合，開啟為期一年合唱訓練陪伴偏鄉孩子站上舞台之外，今年特別與來自嘉義的「銀色大門老人送餐平台」合作，將在音樂節當天協助推廣募餐，幫助一般社福機構或公部門無法觸及的邊緣獨居長輩三餐溫飽、也讓加入送餐的弱勢婦女及二度就業的弱勢長者有份穩定收入，創造三贏！

謝謝這次參與音樂節的7所學校：臺東公東高工《質平合唱團》、臺東成功商水《善耕商水合唱團》、南投永昌國小暨富山分校《大山腳合唱團》、《豐中雅韻合唱團》、南投南豐國小《璞拉蕾合唱團》、臺東長濱國中《加走灣少年合唱團》、臺東三間國小《三間娃嗚合唱團》，多年來與善耕365公益媒合平台堅持初心，讓孩子們在學習合唱的開心氛圍中，發現對學習的熱情、對未來的自信，也謝謝曾經在音樂節中演出，現在已經長大的學長姐們，回到故鄉幫助學弟妹，將這樣的精神傳承。

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●超萌卡司預告片 : https://youtu.be/C3mHsXPKniA

參與音樂計畫多年的熱血老師王郁菱提到：「合唱練習對這些孩子們來講，真的是相對辛苦的，因為不管是從音樂方面還是語言方面，都不是一件很容易的事情」除了中文曲目之外，孩子們也學習練唱英文、日文…等不同語言歌曲；看見孩子們的成長，南豐國小校長陳麗惠也深有感觸：「孩子們在合唱練習過程中，開始懂得彼此欣賞，肯定自己也肯定別人，而且氣質轉變、能動能靜，靜下來的時候可以聚焦，說話的時候語調也不會粗魯地去表達，前後改變是真的非常棒！」

更多精彩內容，值得你進場細細體會！善耕365公益媒合平台邀請您，2021年4月10日一起前進市政府捷運站「中油大樓國光演藝廳」支持，這場深入靈魂的音樂視覺饗宴，在偏鄉孩子們的純淨歌聲中療癒、也幫助邊緣獨居長輩三餐溫飽！

線上即能免費索票入場：https://bit.ly/3rSEqz2

▲ 善耕365公益音樂會 4/10 在中油國光廳

■ 演出資訊 ■
◎苗栗場：4月9日(五)14:30~16:30 苗北藝文中心演藝廳
索票連結：https://bit.ly/38tHVEI

◎台北場：4月10日(六)19:00～21:30 台北中油國光演藝廳
索票連結：https://bit.ly/3rSEqz2

◎5人以上團體索票：https://www.surveycake.com/s/R838Z

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