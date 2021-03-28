印尼教堂爆炸屍塊噴飛　外交部：暫無國人傷亡

▲印尼28日一間教堂爆炸。（圖／翻攝自推特）



記者黃巈禾／台北報導

路透報導，印尼南蘇拉威西省錫江市（Makassar）一間天主教教堂28日上午發生一名炸彈客在教堂外引爆一枚炸彈，造成至少9名教會人員及信徒傷亡，屍塊四散。印尼警方正在調查確切死傷情形、爆炸案起因、嫌犯以及受害者身分。對此，外交部表示，目前無國人傷亡，籲請商旅活動國人提高警覺。

外交部指出，外交部長吳釗燮獲知這個消息後，立即請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府與人民對此一不幸事件表達關切與慰問，章溥帝代表感謝我國政府的關心與善意，外交部對於這起爆炸案造成多位無辜民眾傷亡的恐怖攻擊行徑，表達我國政府的嚴正譴責。

外交部提到，依據我國駐泗水辦事處目前掌握的消息，目前暫無國人受到爆炸案影響或傷亡，外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處將持續瞭解爆炸案相關資訊及發展，同時籲請正在印尼商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全。

國人在印尼如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：+62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話+62-822-5766-9680；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時的協助。