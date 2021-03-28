緬甸軍人節鎮壓114死！　「5歲幼童也殺」政變以來最血腥日子

▲緬甸軍方慶祝軍人節。（圖／路透）

文／中央社仰光27日綜合外電報導

緬甸安全部隊今天殘暴鎮壓爭取民主的示威抗議者，在全國各地總共殺害114人，包括若干小孩在內，成為自軍方於2月1日發動政變奪權以來的最血腥日子。

路透社報導，27日也是緬甸軍人節，安全部隊當天大開殺戒，再度引發西方國家強烈抨擊。英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）表示，緬甸安全部隊殺害手無寸鐵平民，讓他們本身蒙羞。美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）形容，今天的血腥鎮壓場景令人怵目驚心。

軍方戰機今晚也對少數族裔克倫族武裝團體掌控的一座村莊發動空襲，造成至少2人喪生。克倫民族聯盟（Karen National Union）稍早表示，它已奪占鄰近泰國邊界的一個軍方據點，擊斃10名官兵，包括一名中校在內，但它本身也折損一名戰士。在歷經多年相對和平後，克倫族與緬甸軍方間的緊張情勢再度升高。

▲軍人節同天，被殺害的民眾高達114人，是軍方政變以來死亡人數最多的一日。（圖／路透）

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍在首都奈比多（Naypyitaw）慶祝軍人節閱兵期間表示，軍方將會保護人民並捍衛民主。他重申將會舉行大選的承諾，但未披露任何時間表。

示威抗議者今天在仰光、瓦城（Mandalay）以及其他城鎮集結抗議，緬甸英文新聞入口網站「今日緬甸」（Myanmar Now）表示，軍方今天鎮壓示威抗議，在全國各地殺害114人。

今日緬甸表示，第2大城瓦城至少40人喪生，包括一名13歲女孩；最大城市仰光至少27人遇害。稍早前傳出瓦城死者包括一名年僅5歲幼童，其後又傳出相互牴觸報導稱，他可能倖存。中部薩加因（Sagaing）地區死者也包括一名13歲小孩。

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發言人沙瑟（Sasa）參加線上論壇時說，「今天是軍恥日。」

加上今天的死亡人數，使得自政變發生以來遭殺害平民增至超過440人。