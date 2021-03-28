　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AZ疫苗開打首週「僅近萬人接種」　下週評估開放下階段對象施打

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新光醫院開始施打AZ疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

AZ疫苗3月22日開打至今將近一週，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布截至27日統計數據，總計接種9377人，不良反應通報共28件。傳出清明節前後將評估釋出給下一階段對象接種，指揮中心發言人莊人祥表示，會以下週施打情況，評估開放下階段醫事人員。

莊人祥於今（28）日指揮中心記者會中說明，昨天新增104人接種，目前從3/22~27總共接種9377人；另在不良事件通報，至昨日為止共有28件，當中有4件屬於嚴重不良事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及是否有緩打潮，以及是否準備於清明前後開放第二順位接種對象施打。莊人祥解釋，昨天是週六，目前大部分醫療院所安排新冠疫苗注射都是週間，昨天只有高雄市安排注射。

至於未來是否會再開放下一梯次，現階段是針對專責醫院第一線人員開放施打，統計約20萬人左右；除了這些醫事人員以外，還有專責醫院非第一線、非專責醫院、診所、藥師等，如果也都納入會有45.5萬人，指揮中心會針對下週接種情況，斟酌評估何時擴及這些人為施打對象。

開打第一週累積接種對象不到萬人，有感染科醫師表示，首批AZ疫苗保存期限到6月15日，按照此速度，恐怕來不及在效期內打完。莊人祥回應，新的疫苗剛開打，且對象為醫事人員，各醫院類似試營運先列SOP、分批接種等，可以預期速度較慢，不過，目前開放接種醫院已經從最初57家擴增2次增至87家，會慢慢增加施打效率，也會逐步評估開放其它對象接種。

ET快訊
旅館內「像屍體翻來翻去」！台中人妻PUB被撿　老公綠炸結局曝
快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮迎接首波「旅遊泡泡」
高雄警住家墜樓　砸中路邊小客車身亡
獨／林俊憲揪吃滷味「低胸正妹」泳裝辣照曝　是全球城市小姐
徐若熙再飆7K！3場三振數打破22年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

求改名！捷運「這2站」命名太失敗　網抓狂：台北人也跑錯

AZ疫苗開打首週「僅近萬人接種」　下週評估開放下階段對象施打

敏感族群注意！髒空氣明後天從基隆籠罩到屏東「全亮橘燈」

快訊／上下狂晃！14:41發生規模5.2地震　網嚇：以為是錯覺

4年超過2萬越南人離鄉！「一半改拿台護照」網分析讚：有實質幫助

帛琉總統惠恕仁下午抵台「入境免檢驗」　5天防疫規格曝光

快訊／突晃一下！東部海域14:41規模5.2地震　最大震度花蓮3級

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

國內AZ疫苗施打一周不到萬人接種　最新「不良反應」件數出爐

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

求改名！捷運「這2站」命名太失敗　網抓狂：台北人也跑錯

AZ疫苗開打首週「僅近萬人接種」　下週評估開放下階段對象施打

敏感族群注意！髒空氣明後天從基隆籠罩到屏東「全亮橘燈」

快訊／上下狂晃！14:41發生規模5.2地震　網嚇：以為是錯覺

4年超過2萬越南人離鄉！「一半改拿台護照」網分析讚：有實質幫助

帛琉總統惠恕仁下午抵台「入境免檢驗」　5天防疫規格曝光

快訊／突晃一下！東部海域14:41規模5.2地震　最大震度花蓮3級

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

國內AZ疫苗施打一周不到萬人接種　最新「不良反應」件數出爐

快訊／機車停橋旁…高雄男「臉朝下」漂浮前鎮河中！救起一度無心跳

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

金融時報：中國動作頻頻　恐動念要奪台灣控制權

快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

瑞芳警攔車酒測聽到「咕咕」聲　破擄鴿集團救出13隻賽鴿

15歲少年無照上路挑戰台3線阿婆灣　直衝對向卡車底命危

數百條「劇毒小海怪」離奇沖上海灘　毒素比氰化物更致命！

交往只為肉慾...將暗戀女跟男室友送作堆！邀他3人同住竟答應了

徐若熙退場悍將醒了　高國麟開轟追平6局上2比2味全

徐若熙「投1休4」6天內132球　味全堅守70球無勝投退場

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

大港開唱萬人嗨！父怒：女兒比賽卻「停辦」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明連假天氣出爐！　有雨時間曝光

「大排長榮」成衛星打卡熱點！美國超狂解析度

逼婚7年男友遭回「時間還沒到」　網：不夠愛妳而已

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

哥吉拉通道？南港山區1分鐘恐龍嘶吼　台大教授回應了

東部海域14:41規模5.2地震

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面