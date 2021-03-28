AZ疫苗開打首週「僅近萬人接種」　下週評估開放下階段對象施打

▲新光醫院開始施打AZ疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

AZ疫苗3月22日開打至今將近一週，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布截至27日統計數據，總計接種9377人，不良反應通報共28件。傳出清明節前後將評估釋出給下一階段對象接種，指揮中心發言人莊人祥表示，會以下週施打情況，評估開放下階段醫事人員。

莊人祥於今（28）日指揮中心記者會中說明，昨天新增104人接種，目前從3/22~27總共接種9377人；另在不良事件通報，至昨日為止共有28件，當中有4件屬於嚴重不良事件。

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被問及是否有緩打潮，以及是否準備於清明前後開放第二順位接種對象施打。莊人祥解釋，昨天是週六，目前大部分醫療院所安排新冠疫苗注射都是週間，昨天只有高雄市安排注射。

至於未來是否會再開放下一梯次，現階段是針對專責醫院第一線人員開放施打，統計約20萬人左右；除了這些醫事人員以外，還有專責醫院非第一線、非專責醫院、診所、藥師等，如果也都納入會有45.5萬人，指揮中心會針對下週接種情況，斟酌評估何時擴及這些人為施打對象。

開打第一週累積接種對象不到萬人，有感染科醫師表示，首批AZ疫苗保存期限到6月15日，按照此速度，恐怕來不及在效期內打完。莊人祥回應，新的疫苗剛開打，且對象為醫事人員，各醫院類似試營運先列SOP、分批接種等，可以預期速度較慢，不過，目前開放接種醫院已經從最初57家擴增2次增至87家，會慢慢增加施打效率，也會逐步評估開放其它對象接種。