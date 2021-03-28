撲倒OL手伸進內褲...雨衣狼瞎掰「不嚴重」　治療師狠打臉

▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

有妨害性自主前科的陳男於2018年間穿黃色雨衣，摸黑將1名OL撲倒在地，伸鹹豬手進入褲內摸臀，直到她大喊救命、變態，陳男才逃離現場，被依強制猥褻罪判刑1年2月，如今他將於2個月後出獄，經治療輔導專業評估後認定他再犯危險性為中高度，決議施予刑後繼續強制治療。

依據台中高分院判決書指出，陳男辯稱，「在監獄心理治療之前評估，我因為案情不複雜，僅上大團體9 次課程，並不如其他受刑人案情嚴重、複雜，後面為評估報告而做的後續5 次個別治療，我的情況並不嚴重。」

陳男指出，如果是情況嚴重是要同時進行大團體、小團體的課程。「我的心理治療師在半年的時間上課過程中，對於我所作犯行及坦承犯案經過、悔悟，認為我不需要接受刑後治療，老師以心理治療層面來做對我的評估及認定，然而在半年心理治療中，也得到老師建議我預防再犯的寶貴方法，其中對於情緒、壓力控管及戒酒，我以後一定會十分遵守預防再犯的這些方法，懇請法官給予我最後一次機會。我出獄後就有工作，也有家庭支持，相較其他更生人生活穩定許多等語。」

陳男的說法被林姓治療師狠狠打臉，她說在治療期間從未聽到陳男表示其案情不複雜、不嚴重，或是因坦承犯案經過、悔悟，不需要接受刑後治療等語。

法官依據陳男刑中鑑定報告書（再犯危險鑑定報告書）記載，其個案獄中接受強制治療情形之身心治療評估結果為不通過，認受刑人前案犯強制性交或猥褻多名被害人遭判刑12年，且出監後於社區仍再犯本案等共2起性犯行，其已有固定性犯罪模式，經治療後其再犯風險未顯著降低，仍有較高再犯可能性。

被台中高分院裁定刑後強制治療，處分期間至其再犯危險顯著降低止，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

回顧案情，陳男2018年8月7日晚間先駕駛自用小客車停在路邊，身穿黃色輕便雨衣步行進入彰化某大樓三樓辦公室，看到一名OL獨自在辦公室內，詢問要找「王先生」，OL告知「此處沒有王先生」，陳男上前將OL推倒在地，以手壓制她的腰部，再撫摸女子臀部，OL大喊救命、變態，並趕緊打電話給同事求救，陳男才逃離現場。

陳男當時向法官辯稱，當天沒進到該大樓，也沒摸女子臀部，他有工作和女友，不可能有這樣的行為，陳男委託的辯護人也認為，女子有近視，慌張未看清楚對方長相，縱然有看到嫌疑人也未必是真正犯嫌，陳男除了未進入大樓外，強制猥褻的「強制」構成要件是，須有一段時間的進行，違反被害人意願致使不能抗拒，而被害人實際上被摸臀的時間只有一兩秒，應該只構成性騷擾罪嫌。

彰化地院一審法官審酌陳男有多項前科，素行不佳，且已有妨害性自主犯罪紀錄，仍不思悔改，為逞一己私慾，侵入被害人辦公室，以強暴方式對OL撫摸臀部猥褻行為，欠缺對他人性自主之尊重，造成被害人心理創傷，行為惡劣，且犯後未能坦承犯行，依強制猥褻罪將他判刑1年2月，直至二審他才坦承犯行，二審合議庭仍維持一審判決。

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