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修壞賓士被留負評！車廠闆娘揪閨蜜「刷整排1星」：我才是受害者

▲▼修壞賓士被留負評！車廠老闆娘揪閨蜜「刷整排1星」報復：我們才是受害者。（圖／東森新聞）

▲車廠老闆娘沒去過民宿，卻揪親友亂刷負評。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名黃姓民宿老闆的賓士車維修後仍故障，與高雄廖姓修車廠老闆娘發生糾紛，進而樓下負評。豈料，廖女帶著親友狂刷民宿負評，被一狀告上法院，判賠30萬元，而車廠老闆也委屈地說，「其實我們是受害者」。

還原事件經過，黃男2019年到修車廠換機油，但店家私下追加1400元的底盤拆裝費，導致他的賓士車故障燈亮起。沒想到，他向老闆反應情況，竟被拒絕處理加封鎖，忍無可忍的情況下才會到車廠的評論留下消費經過及1星評論。

為了報仇，廖女號召親友到黃男經營的民宿留下10幾條1星負評，如「「老闆態度差到爆，人家留負評還會回洗別人負評，不推不推不舒服，不知道好評是不是自己洗的」、「不舒服不舒服不舒服！連一顆星都不想給，人品壞成這樣，不舒服不舒服不舒服」等，但廖女等人根本沒去過該民宿入住。

▲▼修壞賓士被留負評！車廠老闆娘揪閨蜜「刷整排1星」報復：我們才是受害者。（圖／東森新聞）

▲▼黃男車修壞又因負評而沒客人，氣得將廖女告上法院。（圖／東森新聞）

▲▼修壞賓士被留負評！車廠老闆娘揪閨蜜「刷整排1星」報復：我們才是受害者。（圖／東森新聞）

眼看客人被虛假評論影響而拒絕消費，導致營業額損失慘重，黃男一狀告上法遠，向廖女等人求償102萬元賠償。高雄地院認為，廖女與兩名女閨蜜等3人沒去過民宿卻留負面評論，確實讓民宿的名譽受損，因此依散布文字毀謗罪各判40天、20天，民事部分需賠償30萬元。

黃男也說，司法判決雖然還他清白，但整體來說其實不划算，但他願意尊重司法判決，無論判多少錢都不會再上訴。

▲▼修壞賓士被留負評！車廠老闆娘揪閨蜜「刷整排1星」報復：我們才是受害者。（圖／東森新聞）

▲▼車廠業者認為判決不合理，坦言他們才是受害者。（圖／東森新聞）

▲▼修壞賓士被留負評！車廠老闆娘揪閨蜜「刷整排1星」報復：我們才是受害者。（圖／東森新聞）

「其實我們是受害者…」修車廠老闆不滿判決結果，「我們受害者還要付給加害者這麼高的賠償金，我們覺得這很不合理，所以我們決定繼續上訴」。

此外，黃男本以為事情會告一段落，但修車廠業者事後又在網路散布黃男修車沒付錢等指控，讓黃男氣得再次提告，雙方又將對簿公堂。

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