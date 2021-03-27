快訊／122天才確診！補教師13接觸者等結果　指揮中心1400說明

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布下午2時召開臨時記者會，由醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情與防治作為。一名去年底自美返國的補教老師，入境122天才確診，成為國內最久確診個案，相關接觸者增為30人，目前初步採檢17人，有7人血清、核酸都是陰性，另有10人檢驗中；其餘13名接觸者中，也有3人待採檢，下午記者會有望一併說明。

案1012為一名20多歲本國籍男性，去年11月中旬因為工作前往美國，同月下旬返台後完成檢疫，至今無症狀，因為準備出國，本月23日自費採檢驗出新冠陽性確診，評估在美感染機會高；另由於調查該案從事補教業，指揮中心擴大匡列學生與工作人員。

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莊人祥表示，目前匡列接觸者增至30人，其中1名同住者列居家隔離，另有19名非同住親友、10名工作人員，都自主健康管理。採檢部分，有17人已經採檢，當中7人核酸、血清都是陰性，另10人檢驗中；還有3人等待採檢，10人評估暫無需採檢。

不過該案入境122天才確診，有感染科專家分析，即便目前檢驗數值病毒量低，但無法釐清是何時病毒量下降，顯示在台期間的某段時間可能具有傳染力，建議相關疫調要往前推1個月的密切接觸者，瞭解有無病毒暴露、向外傳播的情形。莊人祥表示，會盡量調查，該案和學生接觸時間長，學生也都會去採檢。

新冠肺炎AZ疫苗22日開打，目前累計7053人次接種、14件不良事件通報，下午記者會中，也將一併公佈最新接種數據。