　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部檢審會將在4月討論推薦人選，由法務部長圈選6名新派任檢察長。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部日前宣布檢察長人事異動時程，預計5月將有6個地檢署檢察長交接，檢察官人事審查委員會中的票選委員，從上月底徵求有意角逐首長職務的檢察官報名或推薦，今天下午5點半截止，共有37名檢察官報名，檢審會將在4月9日提出12人入圍名單，交由法務部長圈選6名新派任檢察長。

高檢署高雄分署及台北、新北、苗栗地檢署等4名檢察長，6年任期即將在5月6日屆滿，加上相關人事異動因素，今年將有6個檢察長職缺，法務部宣布展開相關人士作業後，檢審會票選委員從3月27日起，向全國檢察官及各界廣徵人選意見。

檢審會共有17名委員，除了8名官派外，有9名票選委員是由全國檢察官選舉產生，票選委員在26日公告已收到的報名與推薦人選共有37人，其中最資深的是3名現任二審主任檢察官，都是司法官22期結業，最資淺的3人則是37期結業。

票選委員公告，將從27日起，公開向各方蒐集意見，預計在4月9日在檢審會中提出推薦名單，經全體檢審委員討論後，提出缺額兩倍的12人，由法務部長圈選。

以下為票選委員公告報名推薦名單
依照司法官期別排列：

一、檢察署外(共12位)
侯寬仁 法務部廉政署副署長 26
洪培根 法務部參事 27
謝道明 法務部行政執行署彰化分署長 28
郭棋湧 法務部調查局政風室主任 29
林豐文 法務部參事 30
林嚞慧 法務部保護司副司長 32
陳德芳 法務部廉政署中調組組長 32
李海龍 法務部司法官學院主任祕書 33
陳盈錦 法務部行政執行署副署長 33
黃錦秋 內政部警政署政風室主任 35
張春暉 法務部參事 36
馮 成 廉政署主任秘書 37

二、檢察署內(共25位)
林應華 高雄高分檢主任檢察官 22
黃全祿 臺高檢署主任檢察官 22
呂丁旺 臺高檢署主任檢察官 22
侯千姬 臺高檢署檢察官 24
吳萃芳 臺中高分檢主任檢察官 24
陳文琪 臺高檢署主任檢察官 25
張宏謀 臺中高分檢主任檢察官 26
張金塗 高雄高分檢主任檢察官 26
姜貴昌 臺高檢署主任檢察官 27
李叔芬 臺高檢署檢察官 28
周懷廉 臺北地檢署檢察官 32
吳祚延 臺中高分檢檢察官 33
曾昭愷 臺南高分檢檢察官 34
謝名冠 臺中高分檢檢察官 34
蔡宗熙 臺中高分檢檢察官 34
陳幸敏 臺中高分檢檢察官 34
鍾和憲 臺南高分檢檢察官 35
曾文鐘 臺高檢署檢察官 35
楊四猛 臺高檢署檢察官 35
戴文亮 臺高檢署檢察官 36
滕治平 臺高檢署檢察官 36
郭景東 臺中高分檢檢察官 36
蘇佩鈺 臺高檢署檢察官 36
孫治遠 臺高檢署檢察官 37
黃智勇 臺中高分檢檢察官 37

附註：如係被他人推薦，經票選檢審委員親自詢問確認無意願後，基於公平機制及尊重個人意願，均不予公告。

票選檢審委員： 陳佳秀、李仲仁、徐弘儒、卓俊忠、張瑞娟、黃立夫、蔡佰達、林達、吳明嫺

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

祝釩剛慘了！戒癮期間驗出大麻反應　撤銷緩起訴另案偵辦

2度直播「逃票看電影」　Cat紙袋人拒跟戲院和解：流量不夠賠

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

ET快訊
到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝　網：心涼了一半
巴哈網友自製「口交惡徒」遊戲　槓南投縣府：王八蛋
快訊／奧斯卡影后生了！渾圓孕肚藏4個月　雙魚寶寶報到
GINO爆熱戀小13歲女星　網揪7同居證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

快要崩潰！鄰居每天「統一時間」現場演唱　她無奈：孫女也睡不著

保護徐若熙！本季最多只投5局　鋼龍二軍投滿再上

美國連22季蟬聯國銀海外最大曝險國　中國大陸位居第二

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

俄羅斯飛彈護衛艦「堅強號」現身蘇伊士運河　網怕爆：想幹嘛！

食道癌＝隱形殺手！4高危險族群注意：胃食道逆流「風險暴增40倍」

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／祝釩剛慘了！尿檢沒過「撤銷緩起訴」

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

獨／「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒：加倍懸賞

即／潘穎諄失聯！救難協會疑接收「F-5E定標器訊號」

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

更多熱門

相關新聞

韓網票選「面試最愛臉孔」Top5

韓網票選「面試最愛臉孔」Top5

南韓每年總有不少排行榜引起網友們熱議，舉凡最美臉孔、最受歡迎票選等等，近來南韓綜合教育機構Eduwill，近日更對即將踏入社會的1756位新鮮人進行調查，請他們投出「面試官最喜愛的臉孔」，排名出來讓人猜不透，國民偶像IU只拿第五，第一名讓人超好奇！

Jennie獲票選「最性感女星」第二

Jennie獲票選「最性感女星」第二

日媒票選「最想擁有臉孔」Top 5

日媒票選「最想擁有臉孔」Top 5

4檢察長任期將屆　檢審公開徵選推薦

4檢察長任期將屆　檢審公開徵選推薦

票選落後苗栗、台中　林明溱為南投溫泉區催票

票選落後苗栗、台中　林明溱為南投溫泉區催票

關鍵字：

檢察長人事票選檢審

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面