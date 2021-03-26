檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

▲法務部檢審會將在4月討論推薦人選，由法務部長圈選6名新派任檢察長。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部日前宣布檢察長人事異動時程，預計5月將有6個地檢署檢察長交接，檢察官人事審查委員會中的票選委員，從上月底徵求有意角逐首長職務的檢察官報名或推薦，今天下午5點半截止，共有37名檢察官報名，檢審會將在4月9日提出12人入圍名單，交由法務部長圈選6名新派任檢察長。

高檢署高雄分署及台北、新北、苗栗地檢署等4名檢察長，6年任期即將在5月6日屆滿，加上相關人事異動因素，今年將有6個檢察長職缺，法務部宣布展開相關人士作業後，檢審會票選委員從3月27日起，向全國檢察官及各界廣徵人選意見。

檢審會共有17名委員，除了8名官派外，有9名票選委員是由全國檢察官選舉產生，票選委員在26日公告已收到的報名與推薦人選共有37人，其中最資深的是3名現任二審主任檢察官，都是司法官22期結業，最資淺的3人則是37期結業。

票選委員公告，將從27日起，公開向各方蒐集意見，預計在4月9日在檢審會中提出推薦名單，經全體檢審委員討論後，提出缺額兩倍的12人，由法務部長圈選。

以下為票選委員公告報名推薦名單

依照司法官期別排列：

一、檢察署外(共12位)

侯寬仁 法務部廉政署副署長 26

洪培根 法務部參事 27

謝道明 法務部行政執行署彰化分署長 28

郭棋湧 法務部調查局政風室主任 29

林豐文 法務部參事 30

林嚞慧 法務部保護司副司長 32

陳德芳 法務部廉政署中調組組長 32

李海龍 法務部司法官學院主任祕書 33

陳盈錦 法務部行政執行署副署長 33

黃錦秋 內政部警政署政風室主任 35

張春暉 法務部參事 36

馮 成 廉政署主任秘書 37

二、檢察署內(共25位)

林應華 高雄高分檢主任檢察官 22

黃全祿 臺高檢署主任檢察官 22

呂丁旺 臺高檢署主任檢察官 22

侯千姬 臺高檢署檢察官 24

吳萃芳 臺中高分檢主任檢察官 24

陳文琪 臺高檢署主任檢察官 25

張宏謀 臺中高分檢主任檢察官 26

張金塗 高雄高分檢主任檢察官 26

姜貴昌 臺高檢署主任檢察官 27

李叔芬 臺高檢署檢察官 28

周懷廉 臺北地檢署檢察官 32

吳祚延 臺中高分檢檢察官 33

曾昭愷 臺南高分檢檢察官 34

謝名冠 臺中高分檢檢察官 34

蔡宗熙 臺中高分檢檢察官 34

陳幸敏 臺中高分檢檢察官 34

鍾和憲 臺南高分檢檢察官 35

曾文鐘 臺高檢署檢察官 35

楊四猛 臺高檢署檢察官 35

戴文亮 臺高檢署檢察官 36

滕治平 臺高檢署檢察官 36

郭景東 臺中高分檢檢察官 36

蘇佩鈺 臺高檢署檢察官 36

孫治遠 臺高檢署檢察官 37

黃智勇 臺中高分檢檢察官 37

附註：如係被他人推薦，經票選檢審委員親自詢問確認無意願後，基於公平機制及尊重個人意願，均不予公告。

票選檢審委員： 陳佳秀、李仲仁、徐弘儒、卓俊忠、張瑞娟、黃立夫、蔡佰達、林達、吳明嫺

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