女荷官加好友引賭客聚賭　德州撲克賭場藏身大樓被破獲

▲台南市警一分局前往東區林森路一棟大樓，破獲流動式德州撲克職業賭場，查獲林姓負責人、賭場員工、賭客等16人，帶回依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局接獲檢舉，指出位於台南市東區林森路一棟大樓內藏有流動式德州撲克職業賭場，經過長期蒐證確認犯罪行為，報請檢察官指揮偵辦，3月25日凌晨1時，由一分局長方國璽率隊持搜索票，突破賭場門禁，當場查獲林姓負責人、賭場員工、賭客等16人，帶回依法偵辦。

警方指出，經查該德州撲克牌賭場，對外以競技協會名稱，向房東、大樓管委會謊稱係合法經營之俱樂部，實際上是以「女荷官」網路加好友的方式，在網路上號召會員入會，以德州撲克俱樂部為掩飾，實際從事營利聚眾賭博犯罪行為，在該賭場據點高樓及入口處設有嚴密的監視器，即時向外監看，並在門口布下把風人員，一見可疑之人靠近，即通知賭場人員疏散賭客及湮滅涉案事證，增添查緝困難度。

3月25日凌晨1時，由一分局長方國璽率副分局長陳猷元、督察組及偵查隊及各派出所等單位警力持搜索票，在現場埋伏，以迅雷不及掩耳方式突破賭場門禁，當場查獲林姓負責人、賭場員工、賭客等16人。

經查，此一賭場以撲克牌為賭具，以籌碼（面額等同現金1：100兌換比例）下注方式賭博，玩法有德州撲克、百家樂、妞妞等多種方式，由女性辣妹發牌兼任荷官，比牌面大小分輸贏，最贏者拿走全部下注籌碼，玩家加入會員後，於入場下賭前需先行匯款，經賭場幹部確認已入帳後，才能現場兌換籌碼下注，賭客最後再依籌碼餘額結算現金。

市警一分局在本次查緝行動，總共查扣賭資籌碼1238個（面額計2億8千65萬5500元）、現金賭資9800元及撲克牌等賭具，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

一分局呼籲市民朋友，休閒時間可多從事戶外及有益身心之活動，參與賭博，傷身傷心又傷財，而且違法，在人生留下污點。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

