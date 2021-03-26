「給病人正向鼓勵！」陳時中昨致電詹雅雯　答應她明年可做這件事

▲陳時中出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

金曲歌后詹雅雯日前被醫生確診帕金森氏症，且左腦中度萎縮，目前暫停工作養病中，並透露衛福部長陳時中曾致電關心。對此，陳時中今（26）日出席活動時證實此事，雖然一度覺得「這樣透露病人情況不好」，但隨後還是坦言昨天也有致電給詹，並承諾明年如果開演唱會，還是會去當來賓，「希望給病人正向鼓勵，讓她可以好起來。」

詹雅雯去年舉辦「30週年」巡迴演唱會，邀請衛福部長陳時中擔任驚喜嘉賓，合唱「戀情海」讓台下觀眾尖叫連連。詹雅雯當時不止稱讚陳時中唱歌有男子氣魄，還表示「他講『零確診』三個字我就愛上他了」。陳時中當時也謙虛回應，「雅雯小妹雖然是歌唱界的大姐，不過今天給我這機會很感謝，以後靠大家多多提拔。」

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詹雅雯日前宣布自己左腦中度萎縮，罹患帕金森氏症，且早在1年前健康狀況就出問題，震撼各界。所屬唱片公司不捨歌迷掛心，釋出詹雅雯的病床看診照，詹雅雯也分享近況：「現在台中台北兩地往來看醫生，因為身體狀況不可控的，但我都會疼惜每一天 ，人生每一天都有不同的挑戰，我比大多數人幸運，有很多關心，我覺得我越來越有力量。」

不過，歌迷最關心的，還是於詹雅雯是否有機會重回舞台唱歌？對此詹雅雯僅回應，工作還是要以身體為重，「唱歌對任何人來說，都不能是永遠的，有他的年限，只要有機會我一定會把握和珍惜。」

陳時中上午出席衛福部活動，被問及詹雅雯病況時先是回應，「病人情況屬於個人個資，這樣說不太好。」但透露昨天在通話中，詹有詢問如果明年開演唱會，是否要去當來賓？自己也說「當然好啊」，既然第一次有去，第二次也一定會去，希望給予病人正向鼓勵，給她帶來正向力量。