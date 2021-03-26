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長女成果展古蹟當秀場　鳳梨餐飲搞創意

▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，展現整體造型的功力，餐飲及觀光科學生則擺攤，邀請全校師生品嘗創意餐點，特別的是，美時科有學生用口罩結合鍊條做成中東風格的面紗，而為了響應全民救鳳梨行動，餐飲科師生更開發鳳梨中西餐及創意飲調。

長女為教育部擇定的108新課綱前導學校之一，從107學年度即率先試辦，今年的畢業生，一入學便開始體驗新課綱的教學模式，這次的成果展，校方也以「探索素養、創新實踐」為主題，展現新課綱多元學習的成果。

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▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅攝，下同）

美容科、時尚造型科的整體造型秀，向來為展演的一大亮點。美容科美髮特招班，展現染剪吹技巧，擔任模特兒的學生，一年不敢整理頭髮，就為了在最後一刻，完美呈現頭上五顏六色的挑染效果。而學生全身的行頭，則運用廢紙、廢布、保特瓶等素材手工創作。中國風服飾，臉上彩繪台灣梅花圖騰；中東風造型則用鍊條串成面紗，底下戴口罩，強調防疫也能很美麗。還有學生以五行金木水火土為概念，裝扮成代表性的精靈；各班學生穿梭在古蹟紅樓、林蔭大道，堪稱一場跨國界、跨時空的造型秀，也展現環保與國際教育的成果。

餐飲科及觀光科，今年以創意市集方式在校園擺攤，請師生品嘗及評分。炒泡麵磚壓土司、湯圓口袋餅、泡芙甜甜圈，學生紛紛在口味及造型上玩創意，所用的食材，都是台南在地農特產，而為了響應全民救鳳梨行動，校方更在這兩週，將鳳梨廣為運用在中餐、西餐及飲調課教學上，讓學生設計餐點。

▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅攝，下同）

西餐課創作出魚球佐鳳梨莎莎料理，飲調課調製出西西里鳳梨咖啡氣泡飲，中餐課則以竹筒飯為發想，融入五行五色飲食概念，用竹炭、桂花、咖啡、紅麴、蝶豆花等食材，做出色彩繽紛的鳳梨竹筒飯，特殊的色澤及氣味，打破一般人對竹筒飯的想像。

▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長榮女中舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生在校園走秀，餐飲及觀光科學生則擺攤，更開發鳳梨中西餐及創意飲調展創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長蔡玉敏表示，新課綱的精神，就是讓學生連結生活，探索各種技能素養，學校除了規劃各種課程，讓學生跨群、跨科選修，也結合各國節慶、時事、流行趨勢等生活經驗，啟發學生的創意，讓學習更能與時俱進、與國際接軌。

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