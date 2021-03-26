求遍月老拒給紅線　正妹花1300「下場悲催」！網見本尊：春天來了

▲深信月老靈驗，不少男女會來霞海城隍廟求姻緣！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了求順利脫單，不少男女會向月老求紅線！不過一名氣質妹哀號，求了N家月老廟，卻遲遲拿不到姻緣紅線，就連花1300元買的紅線，綁在手上了一個禮拜竟離奇消失，讓原PO心碎直呼，可能上輩子是不是犯了不可原諒的錯。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，恢復單身已好一陣子，但身旁閨蜜們看不下去，經常雞婆拖著她去拜月老求姻緣，從台北到台南的月老廟都求過一遍，無奈原PO怎麼虔誠擲筊，就是得不到紅線的允可。

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所幸，原PO聽聞迪化街的「霞海城隍廟」，不須向月老擲筊，只需買金紙、供品與櫃檯繳費，就可拿到順利紅線，豈料「那條也可以從錢包憑空消失！」原PO不死心，找來另一條紅線，再請友人幫忙把紅線綁在手上，下場依舊悲催。

原PO崩潰直呼，24日將紅線過爐完回到家， 它失蹤了，「超乾...它綁在我手上不到一個禮拜而已，我的1300飛了，唉唉唉，可能我上輩子是XXX（某偷吃渣男藝人）吧。」

▲原PO花了1300元買紅線，竟然也離奇消失！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友安慰，「或許都是孽緣，神明都幫你擋掉了，往好處想吧」、「某一年我斷了八條紅線...求到放棄」、「不然不要用紅線，去燦坤買音源線綁手上試試看」、「我戴了8年！連隻蟑螂都沒有」、「自己去買紅線去月老廟過火就好了，還花1300元要不要緊」、「單身10年了，常常拜也還沒碰到，我只是殺破狼又不是天煞孤星，等姻緣真的好難啊」、「就是沒有適合妳的對象，線當然會消失，妳是要月老綁他自己嗎」。

然而，不少男網友看到原PO本尊後，紛紛暴動回應「我讀懂了～應徵男朋友」、「下次我幫妳綁吧，130元就好」、「兄弟春天來了」、「先卡一個號碼牌」。

▼網友歪樓建議買鐵絲！（圖／翻攝爆怨公社）

