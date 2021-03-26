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Y女三度爆「丁允恭性愛史」　嫩妻秀婚戒宣戰！打臉說謊被害人

▲▼ y女大哭。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）

▲Y女上節目淚訴判決不公。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）

記者崔子柔／綜合報導

前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波，他在高雄市新聞局長任期內與記者何芸萱（下稱Y女）在辦公室發生性行為，24日判決出爐，丁允恭遭撤職、停止任用2年，Y女才決定露面控訴判決不公，在節目上提到的種種內容也遭到丁允恭新婚妻蔣婕妤攻擊。

Y女在2014年和丁允恭交往，期間為丁允恭墮胎3次，身心疲憊，原本因念著舊情，且顧慮丁允恭還有官途要走，一直把這些事藏在心底，直到去年8月週刊爆料丁允恭和小20歲的記者女友、現任妻子蔣婕妤約會後，9月週刊才連爆出丁允恭劈腿Y女等4人、逼迫墮胎、在辦公室做愛等事件。

醜聞曝光後掀起一片罵聲，丁允恭在輿論壓力下辭官，直至今年1月監察院確認彈劾丁允恭後，蔣婕妤才在臉書上PO出2人婚照，力挺丈夫並開始對Y女反擊，爆料Y女在交了新男友後，還不斷向丁允恭要求金援，周旋在2個男人之間。

▲▼丁允恭與小女友已結婚，還大方曬婚戒。（圖／翻攝臉書）

▲蔣婕妤丁允恭結婚。（圖／翻攝臉書）

周刊接著又爆出Y女指稱丁允恭逼拍性愛影片一事，當晚蔣婕妤立刻PO出丁允恭與Y女的對話紀錄打臉，不願再對此事忍讓，不滿Y女一直塑造自己是被害人，但又向記者散播2人私密影像，內容還是由Y女親自掌鏡，說是強拍簡直荒謬。蔣婕妤也貼出Y女和另名男記者交往後，不斷以各種藉口向丁允恭索討金錢的對話紀錄，全力挺丈夫。

監察院3月初認定丁允恭行為構成性騷擾，Y女受訪時也回應要求金援一說，坦承尋求過丁先生的幫助，但根本沒到50萬元，別為製造話題攻擊她，祝福丁先生和妻子的婚姻，不要再打擾她。

▲▼丁允恭偕丁妻，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲蔣婕妤陪同丁允恭出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

懲戒法院24日宣判丁允恭所為有損政府及公務員形象，情節重大，因此遭撤職、停止任用2年，但認定「無性騷擾事實」，讓Y女當晚就露面上節目，淚訴判決不公，並再次敘述2人交往、被逼墮胎等細節，引起討論。

蔣婕妤在節目播出後，便在臉書貼出丁允恭匯款34萬給Y女的證據，反擊Y女的指控，稱Y女提到逼上手術台，「是活在50年前密醫時代？」

▼丁允恭匯款給Y女34萬元與對話記錄。（圖／翻攝臉書）

▲丁允恭匯款給Y女34萬元與對話記錄▼ 。（圖／翻攝臉書）

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