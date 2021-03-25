嘉市首推青創計畫　最高40萬元創業補助

▲嘉市首次青創補助計畫啟動，最高補助40萬。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府持續發表青年政策，繼去年辦理第一屆「有事青年節」，讓青年發揮潛力，勇敢追夢，今年更進一步端出牛肉，徹底實踐支持青年創業的政策，推出「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，總補助金200萬元，提供每件補助案最高40萬元之創業補助，支持青創事業穩定發展，勇敢打造自己的事業版圖。

嘉義市長黃敏惠在嘉義大學林森校區夢基地舉辦計畫說明會，與嘉大副校長楊德清、嘉義市商圈文化協會諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗及嘉義市挺青年多元發展創業協會理事長王德輝宣布計畫正式啟動。

黃敏惠說，雖然面對嚴峻疫情，不過大家都很努力在打拼經濟，從去年勇契學、有事青年節及地方創生的活動，都是為青年而努力，更特別的是今年市府提出的青年創業獎勵補助計畫，更進一步支持青年創業；特別感謝議會、嘉義大學的支持與協助，提供年輕創業者預算上協助。

嘉義大學副校長朱紀實表示，感謝市長的領導讓嘉義市成為幸福的城市，也讓市府與本校的合作越來越好；嘉義創創育中心黃振瑋執行長之前在本校輔導學校創業團隊參加109年教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」評選，榮獲製造業類績優團隊獎，希望他秉持同樣的服務精神，做好這個計畫，並祝福這個計畫圓滿成功。

「夢想嘉」是嘉義市政府不變的目標，近兩年來也有越來越多青年返鄉創業，或者外地青年選擇在嘉義市創業，希望今年透過此計畫，持續給予青年創業家各階段所需要的資源與支持，嘉義市政府是青年創業家強而有力的後盾。

嘉義市政府建設處表示，青創補助總補助金額高達200萬元，期待協助更多青年實踐創業夢想，除了直接提供創業資金上的補貼，也將結合完善的輔導機制，引進中央機關、金融機構等多方資源，讓創業初期的營運順利成長。不論是有創業構想的個人、團隊或是已設立5年內的新創事業，只要符合計畫條件，歡迎踴躍申請。

本次補助計畫由嘉易創創育中心做為專案辦公室，該公司長期將心力投注在扶持在地中小企業的發展與新創團隊的輔導，藉由中心的經驗與資源幫助參與青年實現創業構想、建立成功的商業模式並穩定營運發展，提升在地產業能量。

計畫即日起至4月15日止開放受理申請，歡迎嘉義市20至45歲青創業者踴躍申請，詳細計畫申請內容請參考計畫徵件網址:https://forms.gle/J39rXqeyYwbeTUqc6。

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