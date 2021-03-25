　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市首推青創計畫　最高40萬元創業補助

▲嘉市首次青創補助計畫啟動，最高補助40萬。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市首次青創補助計畫啟動，最高補助40萬。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府持續發表青年政策，繼去年辦理第一屆「有事青年節」，讓青年發揮潛力，勇敢追夢，今年更進一步端出牛肉，徹底實踐支持青年創業的政策，推出「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，總補助金200萬元，提供每件補助案最高40萬元之創業補助，支持青創事業穩定發展，勇敢打造自己的事業版圖。

嘉義市長黃敏惠在嘉義大學林森校區夢基地舉辦計畫說明會，與嘉大副校長楊德清、嘉義市商圈文化協會諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗及嘉義市挺青年多元發展創業協會理事長王德輝宣布計畫正式啟動。

黃敏惠說，雖然面對嚴峻疫情，不過大家都很努力在打拼經濟，從去年勇契學、有事青年節及地方創生的活動，都是為青年而努力，更特別的是今年市府提出的青年創業獎勵補助計畫，更進一步支持青年創業；特別感謝議會、嘉義大學的支持與協助，提供年輕創業者預算上協助。

▲嘉市首次青創補助計畫啟動，最高補助40萬。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義大學副校長朱紀實表示，感謝市長的領導讓嘉義市成為幸福的城市，也讓市府與本校的合作越來越好；嘉義創創育中心黃振瑋執行長之前在本校輔導學校創業團隊參加109年教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」評選，榮獲製造業類績優團隊獎，希望他秉持同樣的服務精神，做好這個計畫，並祝福這個計畫圓滿成功。

「夢想嘉」是嘉義市政府不變的目標，近兩年來也有越來越多青年返鄉創業，或者外地青年選擇在嘉義市創業，希望今年透過此計畫，持續給予青年創業家各階段所需要的資源與支持，嘉義市政府是青年創業家強而有力的後盾。

▲嘉市首次青創補助計畫啟動，最高補助40萬。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處表示，青創補助總補助金額高達200萬元，期待協助更多青年實踐創業夢想，除了直接提供創業資金上的補貼，也將結合完善的輔導機制，引進中央機關、金融機構等多方資源，讓創業初期的營運順利成長。不論是有創業構想的個人、團隊或是已設立5年內的新創事業，只要符合計畫條件，歡迎踴躍申請。

本次補助計畫由嘉易創創育中心做為專案辦公室，該公司長期將心力投注在扶持在地中小企業的發展與新創團隊的輔導，藉由中心的經驗與資源幫助參與青年實現創業構想、建立成功的商業模式並穩定營運發展，提升在地產業能量。
計畫即日起至4月15日止開放受理申請，歡迎嘉義市20至45歲青創業者踴躍申請，詳細計畫申請內容請參考計畫徵件網址:https://forms.gle/J39rXqeyYwbeTUqc6。

不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

ET快訊
飛官朱冠甍殉職因機械故障　馮世寬：跟國防部有什麼關係啊？
賴冠霖「挺新疆棉」切割愛牌　趕飛機急換穿拖鞋
快訊／陳奕迅挺新疆棉+1　發聲明掰了adidas
快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄　多名高層遭搜索約談
挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約
熊貓外送員「公開收入」怒了！　差元老級5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幼兒園推認識「警察伯伯工作」　好奇寶寶隨機提問忙壞波麗士

嘉縣勞資爭議調解中心設嘉義市　就近調解山區勞資爭議

守護全民　掌握新知做好新冠肺炎防疫的第一線

接棒黃花風鈴木！嘉義市九重葛花瀑迎風　5最佳拍攝點曝光

嘉市首推青創計畫　最高40萬元創業補助

嘉義市YouBike前30分鐘免費延至6月　總站數將擴增達100站

嘉義國中生設計噴水雞肉飯便當圓蓋　導入在地元素結盟做公益

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

大腸癌存活率關鍵在「發現的期別」！定期大腸鏡檢查預防最有效

陪伴基隆人近半世紀「基一信橋」　拆除工程提前18小時完工！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

幼兒園推認識「警察伯伯工作」　好奇寶寶隨機提問忙壞波麗士

嘉縣勞資爭議調解中心設嘉義市　就近調解山區勞資爭議

守護全民　掌握新知做好新冠肺炎防疫的第一線

接棒黃花風鈴木！嘉義市九重葛花瀑迎風　5最佳拍攝點曝光

嘉市首推青創計畫　最高40萬元創業補助

嘉義市YouBike前30分鐘免費延至6月　總站數將擴增達100站

嘉義國中生設計噴水雞肉飯便當圓蓋　導入在地元素結盟做公益

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

大腸癌存活率關鍵在「發現的期別」！定期大腸鏡檢查預防最有效

陪伴基隆人近半世紀「基一信橋」　拆除工程提前18小時完工！

蔡明憲稱台灣「國家」被港代表打斷！　陸委會：沒有民主素養

東森國際多角化營運「擬配發1.3元現金」　減資配息「殖利率高達7.58%」

新任悠遊卡總經理被質疑「柯文哲網軍頭」　北市府回應了！

徐若瑄甜唱經典歌...傅孟柏一臉茫然！　她傻眼：太傷心了

PUMA破天荒聯名小狐狸！精品級白鞋超質感、NIKE透視氣墊鞋曝光

味全龍重量級球評　資深龍迷孫協志加入講評　

食安辦：早餐肉排、火腿等「業務用半成品食材」列稽查重點

700多萬人姓「肖」《百家姓》中找嘸　真相曝：求方便被簡化了

不買房「生活品質」是不是高很多？　網苦勸：老了睡路邊！

陳晨威開季手感冷　曾總：動作不穩定

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

中捷綠線今重啟　全線18站免費搭30天

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

廂型車塞15人翻覆　14名女移工受傷

屏東市電子遊藝場經營賭博電玩　40機台遭查扣

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

大腸息肉易變癌　預防大腸癌定期檢查最有效

查獲運動簽賭賭客多為大陸人

嘉縣經費用完停止回收椿象卵片

「供五停二」大作戰！台中新增338處免費取水點

嘉義縣空拍機出動查緝露天燃燒　最高罰10萬

苗栗4/6起「用水供5停2」

創新鄉政發放《災害證明書》　許金燦辭世

更多熱門

關鍵字：

嘉市青創計畫

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面