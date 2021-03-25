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水情吃緊稱「去年早部署」　民進黨酸：不像國民黨只會辦徵文比賽

▲▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者陶本和攝）

記者蕭羽耘／台北報導

全台水情吃緊，苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水，國民黨今天質疑，前瞻千億預算花在哪。對此，民進黨發言人謝佩芬回擊，政府從去年開始就已啟動應變機制，是「早有部署、從未鬆懈」；不像國民黨只會辦徵文比賽。

謝佩芬說，至今調度節水累積達8億噸、大約是4座石門水庫的水量，但即便政府已經從去年提早因應，努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，台灣水情挑戰依然很大，呼籲全民要團結打贏抗旱延長賽。

台灣是海島型國家，謝佩芬認為，容易會遇到長旱期缺水的問題，例如2015年時同樣面臨大旱、水情吃緊，國民黨政府宣佈在當年4月8日起，對多區進行「供五休二」限水措施，長達61天。

她批評，而當時的國民黨政府除了採取限水措施外，還做了什麼應變措施，「我們記得，像是推出抗旱徵文和海報設計比賽，或是馬英九前總統教大家，洗澡的時候會用大澡盆來接淋浴的水」。

謝佩芬指出，相對2015年國民黨政府的抗旱作為，民進黨政府早有準備、從不鬆懈，不只是從去年提早啟動應變，做了很多的準備，例如完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度；完成新竹緊急海淡機組，也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源；啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式應急等。

謝佩芬表示，政府也加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源；並加速曾文水庫防淤隧道完工，石門水庫阿姆坪防淤隧道也將在今年底完工，強化水庫蓄水量。去年清淤量達1440萬立方公尺，創下歷史最高，是歷年平均值的2.6倍。

謝佩芬呼籲，國民黨大噴政治口水是無法解決台灣56年來最嚴重的旱象問題，防疫的經驗揭示，只要團結，就能發揮力量，突破難關，這一次，國人也會克服挑戰。

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