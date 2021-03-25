「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑

▲越南落跑新娘。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

一名李姓男子花了5年每個月存1萬多元，存了約70萬後開心迎娶越南新娘，沒想到相處短短6天，對方就此人間蒸發，焦急的他也上網懸賞1萬元「尋妻」，而稍早兩人的結婚照也隨之曝光。此外，李男的父親則表示，「只要肯回來我都可以接受，不要一錯再錯」。

據了解，30歲的李男在冷凍工廠工作5年，每個月存下一點錢，累積存了70萬元後，迎娶年僅20歲的阮姓越南妻子，怎料妻子來台22天完成各項檢疫後，就於20日凌晨離家，就此失去聯繫，而著急的李男在網路上貼出多張妻子的照片，並開出一萬元的懸賞，就是希望妻子可以平安回來。

▲阮女拍照時不曾笑過。（圖／爆料公社）

從這些張照片可見，阮女的表情始終很僵硬，甚至擺出一張臭臉，因此讓網友們感到相當好奇，而對此，李男也說，妻子檢疫結束後一直對所有人不理不睬，拍照也從來沒有笑過。不過，從兩人結婚拍下的婚紗照可見，當時的阮女雖然也沒有面帶微笑，但表情也並沒有其餘照片這麼僵硬，不知為何會突然態度丕變。

▲越南落跑新娘。（圖／地方中心翻攝）

此外，李父則表示，「在這邊好好過生活，人都會犯錯，犯錯了解釋清楚，追求婚姻共同未來，我們是可以接受的。」而他也說，「不要一錯再錯，不是犯一個錯就人生灰暗，也不是犯一個錯，後面兩個、三個都會發生，趕快回來正途，就像我們那時候去越南純樸鄉村，找到的那個純樸小女孩，過正常的普通人的生活。」

李父也說，「工作、上班、種田、養雞，這是我們原來期望，花60個月存70萬左右，兒子期望的是一個太太、一個家庭，有正常職業、小孩，因為她現在還沒有勞健保，希望她還沒生病以前，健康的回來解決事情。」