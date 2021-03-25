　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

▲▼ 成助茶飲店前股東劉炯宏涉嫌偽造店內開出的統一發票詐領1千萬特別獎。（圖／記者劉昌松攝）

▲成助茶飲店前股東劉炯宏偽造店內開出的統一發票，詐領1千萬特別獎。（圖／記者劉昌松攝）

記者崔子柔、劉昌松／綜合報導

連鎖飲料店「成助茶」的前股東劉炯宏日前得知店裡去年9月開出中獎1千萬的發票，至今沒人兌獎，竟開立一張相同號碼的發票，但在領獎時因為「隨機檢查碼」不符遭銀行拒絕，隨後竟要求店員再開一張隨機檢查碼符合的發票，企圖再次領獎，檢察官訊後諭令劉炯宏20萬元、郭祐誠10元萬交保。

劉炯宏退股後繼續協助店內的收銀機電腦系統（POS機），去年9月得知當月特別獎號碼GB42024723、消費金額35元由該店開出，卻遲遲未有人兌領，竟異想天開複製一張相同號碼的發票。

▲▼ 成助茶飲店老闆郭祐誠涉嫌偽造店內開出的統一發票詐領1千萬特別獎。（圖／記者劉昌松攝）

▲成助茶飲店老闆郭祐誠被列為涉案被告。（圖／記者劉昌松攝）

劉炯宏前往兌獎時，手上的發票隨機檢查碼為8514，被發現和實際中獎發票不同，遭銀行拒絕兌換，到了今年2月他仍不死心，竟再次要求店員開出相同檢查碼的發票，並向國稅局人員稱是店裡POS機異常，自己真的是中獎人，才遭國稅局人員檢舉。

檢調搜索約談後，劉炯宏的前合夥人、成助茶負責人郭祐誠也被列為涉案被告，2人先後移送台北地檢署，檢察官訊後諭令劉炯宏20萬元、郭祐誠10元萬交保。

ET快訊
中捷綠線今重啟！18站免費搭30天　粉絲凌晨3點半起床搶搭首
爆遭福原愛視訊離婚…江宏傑「遮半臉」露面！　左無名指洩婚姻現
快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　冒濃煙嚇壞晨運老人
長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人分析「船長下場」：以後不用跑了
「真人娜美」空姐KTV喝醉路倒！超羞趴姿被帶走　警驚逮「撿屍
快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

養家加班到凌晨3點！2寶爸撞加油站「燒成焦屍」　1月才買新車

蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

G奶網紅被揉胸頂臀　「FBI帥哥」鄧佳華判賠13萬760元確定

飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

快訊／國1重大車禍！2車車頭、車尾消失　1女無生命跡象、1男輕傷

【專訪翁茂鍾】被說高鐵上耍特權？卻是台北一路站到台南以示抗議

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

養家加班到凌晨3點！2寶爸撞加油站「燒成焦屍」　1月才買新車

蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

G奶網紅被揉胸頂臀　「FBI帥哥」鄧佳華判賠13萬760元確定

飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

快訊／國1重大車禍！2車車頭、車尾消失　1女無生命跡象、1男輕傷

【專訪翁茂鍾】被說高鐵上耍特權？卻是台北一路站到台南以示抗議

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

李亮瑾首曬「母子合照」…虧兒偶包重！曝當媽心聲：努力保護你

女高中生搭台中捷運...妳是壽星！盧秀燕帶頭唱生日快樂歌

陳時中建議蔡英文打國產疫苗　連勝文酸：移轉疫苗取得的決策錯誤

日本東京奧運聖火傳遞今展開　10點40全程直播看這裡

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

瘋電影／金窩駭浪　追求金錢只能犧牲親子陪伴值得嗎

爆遭福原愛視訊離婚…江宏傑「遮半臉」露面！ 左無名指洩婚姻現況

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

高雄人不用再等了！南部第二家　王品和牛火鍋吃到飽插旗左營

幫派歐告「嘴叼菸蒂」爽癱沙發　媽嚇傻：未滿18歲請勿吸菸！

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

快訊／國1「2車對撞」車頭消失　1女命危、1男輕傷

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

78歲翁悶死腦麻女兒！兒子開庭求情

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

斗六行義宮後方火警　廟公受困亡

G奶網紅被揉胸頂臀　鄧佳華判賠13萬760元確定

快訊／高雄林園深夜火警　民眾受困

更多熱門

相關新聞

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

今年1至2月期統一發票本周四開獎，不過，去年11到12月期千萬特奬「77815838」仍有6張未領，其中1張是鹿港在地女高中生到85度C、花65元買「金沙松鼠」蛋糕中千萬的發票，業者得知消息後直呼「真的太幸運了」，還掛紅布條放鞭炮慶祝，目前女高中生還找不到發票，至今仍未去領獎。

花65元買85度C蛋糕！鹿港女高中生「還沒領獎」

花65元買85度C蛋糕！鹿港女高中生「還沒領獎」

花54元買鋼珠筆就中大獎！　去年11-12月千萬發票還有6張未領

花54元買鋼珠筆就中大獎！　去年11-12月千萬發票還有6張未領

裝潢70萬發票不見怎證明？　網：直接報才划算

裝潢70萬發票不見怎證明？　網：直接報才划算

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

關鍵字：

成助茶發票

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

更多

最夯影音

更多
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面