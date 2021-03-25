飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

▲成助茶飲店前股東劉炯宏偽造店內開出的統一發票，詐領1千萬特別獎。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔子柔、劉昌松／綜合報導

連鎖飲料店「成助茶」的前股東劉炯宏日前得知店裡去年9月開出中獎1千萬的發票，至今沒人兌獎，竟開立一張相同號碼的發票，但在領獎時因為「隨機檢查碼」不符遭銀行拒絕，隨後竟要求店員再開一張隨機檢查碼符合的發票，企圖再次領獎，檢察官訊後諭令劉炯宏20萬元、郭祐誠10元萬交保。

劉炯宏退股後繼續協助店內的收銀機電腦系統（POS機），去年9月得知當月特別獎號碼GB42024723、消費金額35元由該店開出，卻遲遲未有人兌領，竟異想天開複製一張相同號碼的發票。

▲成助茶飲店老闆郭祐誠被列為涉案被告。（圖／記者劉昌松攝）



劉炯宏前往兌獎時，手上的發票隨機檢查碼為8514，被發現和實際中獎發票不同，遭銀行拒絕兌換，到了今年2月他仍不死心，竟再次要求店員開出相同檢查碼的發票，並向國稅局人員稱是店裡POS機異常，自己真的是中獎人，才遭國稅局人員檢舉。

檢調搜索約談後，劉炯宏的前合夥人、成助茶負責人郭祐誠也被列為涉案被告，2人先後移送台北地檢署，檢察官訊後諭令劉炯宏20萬元、郭祐誠10元萬交保。