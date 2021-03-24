拒背後捅刀！過半數中常委連署通過：請趙少康至中常會「正面溝通」

▲趙少康多次批評國民黨中常會不具民意基礎應解散。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常委林金結24日向國民黨中常會中提案，建議邀請多次公開批評中常會的中廣董座趙少康至中常會進行專題演講，目前共22人連署，已過半數。

年前宣布有意爭取國民黨黨魁的趙少康，以為擁有中評委資格即可參選，爭取到中評委身份後，才得知有一年條款，須由中常會開會討論是否取消，讓他參選。日前趙少康與高雄前市長韓國瑜在台北會面，韓告知，「中常會應該不會處理（取消一年條款）了」。因此，趙少康也拒收中評委聘書，指出中常會應該被取消。

趙少康19日直言，「中常會算什麼中常會？中常委能夠代表國民黨嗎？他們代表多少民意？但很多中常委不知道怎麼跑出來的，卻要由他們決定國民黨的參選規則。」他更指出，很多中常委跑去大陸做生意，把國民黨形象都搞壞了。

林金結表示，趙少康近日多次針對黨務召開記者會，提出許多意見。因此，身兼政策會副執行長林金結認為，歡迎趙少康到中常會來詳細說明批評與主張，也跟所有中常委面對面交流、充分溝通。異中求同、團結一致。

林金結表示，若每個人一到國民黨就要特權、特例，一次次的因人設事，都讓國民黨黨章改得支離破碎，「國有國法，家有家規，黨有黨章」。林金結說，每個人改一次就會沒完沒了，他指出，趙少康若要選黨主席，可以選下一次，黨中央已經給予中評委資格了，不該多次公然批評「讓江啟臣難看」。因此，希望正面溝通，邀請趙少康到黨內，讓大家知道「可以為他做什麼」。

林金結強調，就算中常會為他改掉一年條款，也必須待9月全代會通過，黨主席選舉7月就會舉行。林金結，趙少康想要代表國民黨參選2024總統，若2022地方選舉再次潰敗，2024也選不贏，既然選擇回到國民黨，希望趙透過正式管道提出改革意見，心平氣和、理性的討論，而不是透過記者會公然批評，且每次提出的意見都不一樣，不知所云。

該提案有中常委謝坤宏、侯彩鳳、蔣根煌、陳雙全、邱素蘭、陳汪全、劉大貝、周孟蓉、沈智慧、江碩平、魏嘉賢、鄧治平、楊博仁、呂學樟、應曉薇、沈慶光、李德維、黃紹庭、曾文培、鄭任宗、鄭正鈐等過半中常委連署。



提案內容全文如下:

國民黨第二十屆第158次中央常務委員會議臨時提案

110年3月24日

提案人：林金結

連署人：謝坤宏、侯彩鳳、蔣根煌、陳雙全、邱素蘭、陳汪全、劉大貝、周孟蓉、沈智慧、江碩平、魏嘉賢、鄧治平、楊博仁、呂學樟、應曉薇、沈慶光、李德維、黃紹庭、曾文培、鄭任宗、鄭正鈐等人連署。

案由：建請邀請趙少康先生至中央常務委員會議進行專題報告案。

說明：

一、有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言與批評，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考。