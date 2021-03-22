才交往1個月…女兒就跟男網友上床還喊：要嫁他！爸怒打一頓下場慘

▲蔡姓男子因女兒與男網友交往不到一個月就發生性關係，還說要嫁給對方，氣得動手毆打，遭法官判拘役。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

一名蔡姓男子在與女兒聊天時，意外發現女兒與男網友交往1個月就發生性關係，甚至還說要嫁給對方，讓他一氣之下動手毆打女兒，造成女兒身體多處擦挫傷。女兒事後回到花蓮，氣憤對父親提告，而法院審理後，也依家暴傷害罪判蔡男拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決書指出，蔡男2020年3月18日深夜與女兒聊天時，討論到網路交友的問題，沒想到卻意外得知，女兒與網友交往，且才不到1個月就與對方發生性行為，還說想嫁給對方，他氣得當場動手毆打女兒，導致女兒身體受有多處擦挫傷。

女兒事後回到花蓮，氣憤跑到醫院驗傷，並且對父親提告，而檢方勘驗驗傷單後，認定蔡男涉犯家暴傷害罪，因此將他依法起訴。

不過，蔡男到庭後表示，自己並沒有反對女兒要嫁給該網友，只是時間真的太短，該網友是否可交付終身應該再三考慮，會動手真的是因為愛女心切，為了保護女兒才這樣。

法官審理後認為，蔡男不思循理性方式處理糾紛，竟動手打女兒，導致女兒多處受傷，且犯後也未獲能女兒原諒，但考量他犯後態度，最終判他拘役30天，得易科罰金3萬元。

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