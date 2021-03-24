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13年新低！逢甲去年「首跌破千萬」僅839萬人次　比金融海嘯還慘

▲▼逢甲、逢甲夜市、逢甲商圈。（圖／記者周宸亘攝）

▲逢甲夜市近5年人潮持續下滑，2020年再次突破調查以來的最低點，全年人潮僅剩839萬多人次。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

根據逢甲大學「統計行銷研究小組」近13年的調查，逢甲夜市2020年來客數首度跌破千萬人次，只有839萬人次，為近13年來的最低點；年營收也跌到62億元，又較前一年度下滑。該研究小組認為，顯示此波新冠疫情及大環境經濟不佳的影響，已更甚於10年前全球金融海嘯的影響。

逢甲大學「統計行銷研究小組」統計逢甲商圈人潮。（圖／翻攝逢甲大學網站）

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▲▼逢甲商圈歷年人潮、商機趨勢。（圖／翻攝逢甲大學網站）

逢甲大學「統計行銷研究小組」統計逢甲商圈人潮。（圖／翻攝逢甲大學網站）

逢甲大學統計行銷研究小組持續13年進行逢甲商圈發展調查，並於近日公布最新2020年逢甲商圈調查的分析結果，提供歷年人潮趨勢、整體商圈商機，以做為商圈發展觀察。

調查指出，因新冠疫情及大環境經濟變化的影響，逢甲商圈2020年全年最新人潮流量總計僅約839萬多人次，在周一至周四的周間，每日平均人潮約有1.6萬人次左右，周五約有1.9萬多人次，周六約有4.3萬多人次，周日則約有4.5萬多人次。

▼逢甲商圈2020年來客數跌破千萬人次，只有839萬人次。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲台中逢甲夜市（圖／記者周宸亘攝）

逢甲大學統計行銷研究小組表示，逢甲商圈是具有創新特色美食與飲品的商圈，經常為國際觀光客及國內遊客到中部旅遊的必訪之地，自2008年商圈調查以來，逢甲商圈前10年的人潮皆可超過1100萬次以上，近5年人潮則持續下滑，2020年再次突破調查以來的最低點，全年人潮僅剩839萬多人次。

根據受訪者在逢甲商圈的消費金額調查，2020年商圈消費者的平均消費金額約為570.8元，其中女性的平均消費金額為608.6元，男性的平均消費金額為534.9元，男性較女性約少74元。

若進一步依周間、周五、周六及周日來分析，周間的平均消費金額為523.8元，周五、周六及周日的平均消費金額則分別為511.7元、599.5元及617.9元。

▼逢甲商圈2020年年營收跌到62億元，又較前一年度下滑。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼ 逢甲夜市(新logo+有碼)（圖／記者周宸亘 攝）

調查指出，以2020年估計的人潮量來計算，以及加上逢甲大學師生的日間消費，推估逢甲商圈全年消費力所創造的整體商機僅約62億1400多萬元。

統計行銷研究小組更進一步說明，歷年來逢甲商圈的整體消費商機變化，除了2008、2009年受到全球金融海嘯危機的影響，整體商機約在95.6億元及87億元之外，爾後自2013至2016年期間，逢甲商圈的整體消費商機曾一度從92.4億元攀升至109.7億元，且連續三年維持在101億元以上。

該小組說，但自從2017年因經濟局勢不穩且觀光客群的結構變化，整體消費商機開始一路下滑，自2017年的93.9億元跌至2019年的73.8億元，而2020年則更下滑到62.1億元，顯示此波新冠疫情及大環境經濟不佳的影響，已更甚於10年前全球金融海嘯的影響。

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