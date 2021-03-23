救災安全再升級　台南市消防局成立裝備器材研析小組

▲發掘救災裝備器材使用問題並研擬改善對策，藉以精進消防救災裝備，讓消防弟兄救災安全再升級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化救災裝備器材管理，於今年度推動裝備器材研究計劃，成立「研析小組」，針對外勤單位使用裝備器材進行分析探討，發掘救災裝備器材使用問題並研擬改善對策，藉以精進消防救災裝備，讓消防弟兄救災安全再升級。

為了解採購之消防車輛及裝備器材是否符合第一線救災需求，消防局於年初針對所有外勤人員實施滿意度問卷調查，整體滿意度達9成以上，在這次問卷調查中，消防弟兄亦反應裝備器材使用經常遇到的問題，為改善這些問題，台南市消防局運用「What（定義問題）→Why（分析問題原因）→How（提出解決方案）」策略，以「水帶」、「空氣呼吸器」、「空氣灌充機」、「動力橡皮艇」等為今年度研究主題，由各小組進行問題分析並預定於7月份完成分析報告，提供業務單位明年度消防搶救工作計畫及未來裝備器材採購修正之方向。

日前空氣灌充機小組為了解空氣灌充機保養維護與對消防人員健康之影響層面，特地邀請專業技師講解空氣灌充機構造及保養維護應注意事項；另外，動力橡皮艇小組也運用內部問卷調查，了解平時保養維護方式與故障問題之關聯性，各組如火如荼展開資料蒐集與分析，以提升救災裝備安全為目標。

市長黃偉哲表示，為提升第一線人員救災能量，在消防人力及裝備等各方面市府均給予最大支持，消防局透過內部各項管理機制，強化救災裝備器材保養維護，除了有助於救災安全之提升，讓救災裝備器材能發揮最大效用，市民安全也更加有保障。

消防局長李明峯表示，黃市長上任以來，為維護消防人員安全每年編列預算採購各式救災裝備器材，透過裝備器材研析小組之成立，進行裝備器材總體檢，也讓消防同仁在救災工作上更加無後顧之憂。



錶殼+海軍深藍色運動錶帶

