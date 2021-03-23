首爾市長補選倒數2周！在野陣營完成整合...朴映宣恐陷苦戰

▲首爾市長補選，將由朴映宣(左)對上吳世勳(右)。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前首爾市長朴元淳疑因性騷女秘書輕生身亡，市長一職將於4月7日進行補選，在代表執政黨的共同民主黨決定推派前中小企業暨新創產業部長朴映宣參選的同時，在野黨陣營也終於在今（23）日完成整合，決定共同推派前首爾市長吳世勳出線，與朴映宣來場世紀對決。

根據《韓聯社》報導，原本2大在野黨在候選人整合談判上仍舊陷入膠著，最大在野黨「國民力量」決定派出吳世勳，而「國民的黨」黨魁安哲秀則認為自己的聲量能改寫競選版圖，不過雙方在實施最後一場民調後，於23日上午正式公佈結果，吳世勳以些微差距擊敗安哲秀，成為力抗朴映宣的唯一人選。

報導指出，吳、安兩人在整合的最後階段向3200名首爾市民實施民意調查，在市長候選人的適合度與競爭力上，吳世勳以4%的差距擊敗安哲秀，他在公佈民意調查結果後召開記者會時表示，「隨著在野黨整合後推出唯一候選人，我將承擔大家所賦予的使命，審判執政黨、開啟政權輪替的道路。」

隨著首爾市長候選人底定，朴映宣競選號碼為1號、吳世勳則為2號。

在民調結果公布後，安哲秀23日下午在國會召開記者會時坦然宣告落敗，表示真心祝福吳世勳在候選人整合上獲得成功。

至於朴映宣則表示，「如今隨著競選更加白熱化，究竟首爾市的未來會歸朴映宣市長所有，還是落在迂腐、失敗的前市長之手。」

不過朴映宣的選情並未如想像中樂觀！由於前市長朴元淳是因性騷女秘書後輕生，才有這場市長補選，加上受到近來韓國土地住宅公社（LH）高達20多名職員涉嫌投機炒地影響，因此代表執政黨的朴映宣在各種民調上，皆遠遠落後於吳世勳、安哲秀。

根據民調機構IPSOS於3月19至20日受《中央日報》委託向1200名18歲以上市民實施的民調，朴映宣支持度僅為36.8%，遠遠落後於吳世勳的50.8%。而IPSOS、KRi、HRC等3間民調機構受電視台KBS、SBS、MBC委託向1600名民眾實施的民調中，朴映宣支持度也僅30.4%，落後於吳世勳的47.0%。

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