趙少康痛批國民黨中常會沉淪　35位中常委應減至15位

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康22日痛批國民黨中常會，他表示，沉淪到今天這個地步，蔣經國以後的歷任黨主席都有責任。趙少康建議，中常委名額應限縮為15人，由部會首長、立院黨鞭、縣市首長、議長等具有民意基礎的人擔任。

趙少康表示，中常會必須要有內造、內閣制精神，中常委名額只要15人，15人就夠了，國民黨執政的時候，中常委成員包含行政院長及推選的部會首長4人、立法院長與大小黨鞭4人、直轄市及其他縣市6人，再加上黨主席，總共15人，這些人都有民意基礎。

趙少康指出，國民黨在野時的中常會成員，包含立法院長、大小黨鞭、立院代表8人，直轄市與其他縣市6人，加上黨主席，也是15人，縣市中常委的部分，若六都有執政時由市長代表，沒執政時由議長代表，議長和市長都不是國民黨再由其他執政縣市首長擔任，這樣才能直接反映民意，又有效率，否則每個禮拜三中常會都是在浪費時間和資源，又沒實質意義。

趙少康認為，中常會是國民黨決策的核心機構，若失去功能、威望、公信力，還叫什麼核心決策機構，改革國民黨第一個就是改造中常會，「絕對不能像現在這樣，你去比比以前的中常會，跟現在的中常會，結構、成員、社會的聲望、對國家的貢獻、知名度，現在怎麼比嘛！國民黨之所以失去政權有很多原因的，這就是很重要的原因之一」，國民黨要改革的地方很多，中常會很容易改，黨主席一聲令下就好，大家都知道有問題，但大家有鄉愿都不改、不肯動。