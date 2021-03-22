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96歲大陸「核潛艦之父」彭士祿過世　陸媒致敬：科學界「掃地僧」

▲▼大陸「核潛艦之父」彭士祿過世，享耆壽96歲。（圖／翻攝自新華社）

▲大陸「核潛艦之父」彭士祿過世，享耆壽96歲。（圖／翻攝自新華社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸核潛艦第一任總設計師、核動力專家、中國工程院院士彭士祿，於3月22日中午在北京過世，享耆壽96歲，彭士祿跟早年許多大陸科研工作者一樣，因為被要求保密，所以隱姓埋名30年默默研究，因此又被大陸媒體尊稱為，「科學界的掃地僧」。

根據陸媒報導，彭士祿的父親是1927年共產黨割據勢力「海陸豐蘇維埃政權」創始人彭湃，1928年彭士祿母親蔡素屏被捕，1929年彭湃在上海被捕，彭士祿4歲時就曾經歷國民黨追殺，為了躲避追殺經常曾寄宿過十幾個貧苦人家，每到一家就要改名換姓，8歲時被捕入獄，入獄1年多差點被餓死。

1935年彭士祿10歲時出獄沿鐵道流浪，乞討度日，後來二度被捕，但是在祖母的營救下出獄，之後在共產黨組織的安排下，前往香港、澳門求學，1945年彭士祿前往延安，正式加入共產黨。

彭士祿曾說，「坎坷的童年經歷，磨練了我不怕困難艱險的性格，我對人民永遠感激，無論我怎樣努力，都感到不足以回報他們給予我的恩情」。

1951年，彭士祿因成績優異，獲得留學蘇聯的名額，前往喀山化工學院化工機械系學習，就在他留學期間，美國首艘潛艦下水，1956年，陳賡大將到蘇聯訪問，即將回國的彭士祿被密召到中國駐蘇大使館。陳賡問他，「中央已決定選一批留學生改行學原子能核動力專業，你願意改行嗎？」。彭士祿回答，「只要祖國需要，我當然願意」

1958年彭士祿接到密令回國，1962年開始主持潛艦核動力裝置的論證和主要設備的前期開發，但當時的新中國一窮二白，沒有圖紙、沒有專家援助，彭士祿等人只能從美國商店內的核潛艦模型中「自教自學」。

彭士祿回憶，「那時候，交通不便，我們吃住都在工地上。那裡陰暗潮濕、毒蛇蚊蟲肆虐，生活非常艱苦。我們是吃著窩窩頭搞科研的，連窩窩頭都吃不上時，就挖野菜和白菜根吃。沒有電腦，僅有一台手搖計算機，大家就拉計算尺、打算盤，那麼多的數據都是靠這些工具沒日沒夜地算出來的。」

▲長征一號靠泊在青島的海軍博物館碼頭。（圖／翻攝大陸網站）

▲大陸首艘核潛艦「長征一號」。（圖／翻攝大陸網站）

1970年，彭士祿主持建造的1:1核潛艦陸上模式反應爐啟動試驗，主機達到滿功率轉數，相應的反應爐功率達99％，1970年底大陸一艘核潛艦下水，1974年大陸第一艘核潛艦開始服役命名為「長征一號」。

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