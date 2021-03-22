快訊／F-5E戰機墜海「吊掛畫面曝光」！　中尉羅尚樺送醫不治

記者楊漢聲、張君豪、戴若涵／台東報導

台東4架F5-E戰機22日下午2時30分從空軍志航基地起飛，在屏東外海執行戰術訓練，不料，下午3時06分時其中2架戰機於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，因不詳原因發生擦撞，機上各1名飛行員跳傘求生。稍早26歲的羅尚樺中尉已被尋獲，但人已是無意識狀態，經緊急送往台東馬偕醫院搶救後，仍於傍晚5時45分不幸宣告不治。

▲飛官羅尚樺稍早被尋獲，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。（圖／翻攝當事人臉書）

▲F-5E空勤搜救畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，2名飛行員身分分別為，潘穎諄上尉，駕駛機號為5286，空官104年班畢業，年約28歲；羅尚樺中尉，駕駛機號為5287，空官106年班畢業，年約26歲。

國搜中心指出，15:45國防部通報，14:30空軍F-5E戰鬥機於4架臺東志航基地起飛執行訓練任務，15:06其中2架F-5E(各1名駕駛)疑似空中擦撞墜海(雷達光點消失)，於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，本中心15:22派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、臺東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

▲九鵬派出所警方於下午4時14分於台26線73K處尋獲1具戰機傘具連座椅。（圖／國搜中心提供）