美日反對大陸片面改變東南海　外交部：與理念相近國加緊密合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對「美日安全諮商（2+2）會議」反對東海、南海現狀片面被改變，外交部發言人歐江安22日表示，我方將持續與美日及理念相近國家合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序。

日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫於16日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）舉行「美日安全諮商（2+2）會議」，並於會後發布聯合聲明，強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」。

對此，歐江安22日受訪時表示，我國政府將在既有深厚友好的基礎上，持續與日本、美國及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

歐江安說，日本政府多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值，並與台灣擁有密切的經貿關係及人員往來，是日本的重要夥伴及珍貴友人。

她強調，台灣珍惜與日本的長遠友好關係及共享價值，且人民彼此建立真誠友誼，特別是在面對天災的挑戰時，更展現「患難見真情」的濃厚情感，「我國將在既有的堅實友好基礎上，積極深化台日間各項交流與合作，持續穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係」。