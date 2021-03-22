漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

網搜小組／綜合報導

不少學生一到可以打工的年紀，就會想嘗試心中憧憬的工作，但很多工作親自做了，才知道沒有想像中美好。Podcast節目「八年級生」22日推出最新一集，主持人大聊各自的打工經驗，其中控ㄅ曾在漫畫博覽會工讀，不爽主管就馬上甩一句「我不做了」帥氣轉頭走人，現在才知道，該服軟的時候還是得低頭。

Podcast節目「八年級生」最新一集中，哈妹分享自己曾在補習班做過電話行銷工讀生，結果因為無法接受一直被掛電話，還被主管發現有偷偷打給朋友，做了2天就離職。之後也曾當過廣告分類工讀生，發現自己一點都不喜歡很制式化的工作，還是想要動腦，最後在補習班當2年多的老師，不僅受到學生們的愛戴，自己也學到很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

控ㄅ則是高中學測一放榜，就跑去喜歡的義式餐廳打工，遇到客人問「青醬是什麼做的啊？」竟然回答「應該是韭菜吧？」讓哈妹超傻眼。不過，讓控ㄅ最印象深刻的一段打工經驗，是在漫畫博覽會收銀工讀生，當時曾遇到一個女主管，在大家都很忙的時候，站在收銀台後方聊天。

▲出了社會之後，才知道該服軟的時候還是得彎著腰道歉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

結果控ㄅ看不順眼，就故意把東西甩到主管旁邊，沒想到卻丟到對方的腳。主管一氣之下，就發飆「妳是怎樣？不想做了是不是？」控ㄅ還真的丟下一句「好啊！」就去填資料離開。現在踏進真正的職場才知道，就算對別人再怎麼不爽，這種賭氣的行為都只能憋在心裡，甚至明明不是自己的錯，還是得要道歉，「現實的不得已。」

►你想看妹子？那你要不要來看八年級妹子(｡•ㅅ•｡)♡