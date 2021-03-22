快訊／柯建銘次子驗出毒品反應！　他坦承「吸大麻」獲緩起訴

▲柯建銘次子坦承吸毒，獲緩起訴。（圖／記者陳煥丞攝）



記者劉昌松／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀，日前被查獲是美國運來的毒郵包收件人，不過，柯子事後辯稱不知道包裹內容是何物，台北地檢署最終也以罪嫌不足等理由處分不起訴。然而，稍早卻傳出，柯鈞耀毛髮驗出毒品應，而他則坦承有施用大麻，吸毒部分22日獲緩起訴處分2年，並需自費戒癮治療。

回顧案情，關務署和調查局航業處2020年間發現一件來自美國的包裹中，還有高濃度大麻膏，於是立刻追查收件人身分，沒想到竟是政二代柯鈞耀。據悉，柯到案後表示，自己並不清楚包裹內容是何物，但他之前打線上遊戲時曾跟表弟談到懷疑自己罹病，對方一聽就說要寄東西給他「surprise」，他直覺不對勁，要求表弟不要鬧了。

對此，柯表弟透過視訊接受檢方訊問，除了證實柯曾拒絕的說法之外，還說只是想幫助柯，檢察官認為，如果真的要寄毒，不會這麼光明正大地在收件人欄位填寫本人姓名和地址，無證據顯示柯鈞耀有運輸毒品犯意，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴柯。

不過，稍早消息傳出，柯毛髮驗出毒品反應，而他自己也坦承有施用大麻，吸毒部分22日獲緩起訴處分2年，並須自費戒癮治療。另外，表弟的部分，因人在國外，雖然曾在視訊訊問時坦承寄大麻，但至今未到案，北檢也依涉犯運輸二級毒品罪嫌，分案偵辦中。