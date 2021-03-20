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白色的O字型綠洲　與沙漠和諧共存的太陽能智慧家居

位於美國亞利桑那州鳳凰城沙漠裡的O-asis是一棟低矮簡約的太陽能智慧住宅，由The Ranch Mine設計。建築本體一如其名也呈現O型，中央是能供給寵物蹓躂、引入自然日光的庭院；有趣的是名稱中的「-」也以量體前方的游泳池實現。屋頂設置太陽能板，供給房屋和汽車電力，屋內的一切幾乎都能以無線控制，整體設計致力於融合現代生活與音樂、陽光，以及沙漠動植物的永恆之美。

O-asis位於沙漠中地勢較低處，量體本身僅高3.81公尺 （12.5英尺），突出沙漠地平線的模樣充滿戲劇性。外牆以白色灰泥塗覆，綴以及深褐色鋸葉風鈴木（Ipe wood）製成的凹陷入口。量體前的露天泳池脫出O型設計，為室內生活場域與戶外原始沙漠交涉互動之所，亦使目光朝南眺視遠處山景。白色量體及透亮泳池方正簡約的現代外觀，與周遭極具自然野性的沙漠植物、漫散大小碎礫石的地面，形成生活情態的絕佳互補，拱照出各自的獨特性，也豐富建築本體的日常風貌...

圖文來源／dwellArchDailytheranchmineofficial

（完整文章請看瘋設計

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