保全工程師修警報器…竟偷科技董座162萬名錶！手機搜尋紀錄秒露餡

▲保全系統工程師維修警報器，趁機偷走科技公司董事長的3只名錶。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

徐姓保全系統工程師2019年4月30日晚間9時許，赴新竹某綠能科技公司洪姓董事長辦公室維修警報感應器時，趁機偷走洪男3只名錶，價值達162萬6500元。直到隔天洪男請員工清點物品時，才發現遺失名錶們，立即報警。事後徐男雖否認犯行，但法官卻發現，徐男曾上網搜尋紀錄有名錶等關鍵字，因而不採信其說詞。一審新竹地院依竊盜罪，判徐男10月刑期，案經上訴，二審高院駁回，全案定讞。

判決指出，徐男為保全系統工程師，平時負責器材維修、服務工程，任職已有5年時間；2019年4月30日晚間9時許他因洪男辦公室內的警報感應扣脫落，接獲指示前往該公司進行點檢，抵達辦公室後，以輸入原始密碼的方式，打開董事長辦公室大門的耶魯鎖。怎料，他卻意圖不軌，打開洪男辦公桌下方的抽屜，將價值達162萬6500元的AP皇家橡樹等3只名錶偷走，隔日凌晨0時再離開公司。直到洪男請職員清點財物，才得知自己的名錶不翼而飛，立即報警，全案因此曝光。

徐男否認竊盜犯行，但聲稱當時他曾坐在董事長椅子上休息玩手機，約15分鐘，過程中沒有睡著，直到他發現警報器異常位置，係因辦公室後面的窗戶有被打開，再回報公司管制中心後，得知客戶（洪男公司人員）不會到場，便將窗戶關上，離開現場。

洪男表示，案發前、當天下午4時許他因為隔天要放長假，曾將抽屜內的手錶拿出來換戴，因此確定3只名錶都在抽屜的展示盒內，平時都會將抽屜上鎖，當天走的較匆忙，不確定是否有鎖好。

徐男辯護人則稱，案發當晚3只名錶是否在抽屜內，尚有疑問，且洪男習慣將辦公室抽屜上鎖，警方勘驗現場時又未發現鎖孔有遭破壞痕跡，即便徐男手機有搜尋名錶相關紀錄，但收藏手錶本是徐男興趣之一，應屬巧合，另外徐男也是第一次到洪男的公司維修，本案無採集到徐男指紋，應不足證明竊盜犯行。

不過，法官查出，徐男曾交出手機供警方勘驗，其手機內容顯示，案發當天晚間11時58分曾有搜尋「AP皇家橡樹」、「露天拍賣」等關鍵字，但隨後卻刪除該瀏覽紀錄，而徐搜尋的款式正好與洪男失竊的名錶相同，再回顧其辯詞，與一般行竊者犯後舉止相同，顯然無關巧合，不採信徐男說詞。

另外，徐男曾於當天晚間11時45分、隔日0時8分，撥打電話向管制中心人員稱「大門的部分可以開，外面都可以，就是耶魯鎖部分我沒辦法開，門我沒辦法開.....窗戶可以開，窗戶沒有鎖」等語，然而，徐男在這之前，已透過員工訓練提供的密碼，前後進出2次辦公室，卻又打電話謊稱打不開辦公室的耶魯鎖，法官認為此為徐男故意隱匿犯行之舉。

針對徐男監守自盜的行為，一審新竹地院依竊盜罪，判徐男10月刑期，案經上訴二審，高院日前審理後駁回上訴，全案確定。

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