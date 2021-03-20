女友熟睡…噁男臉書直播對臉噴射！她分手驚覺成謎片主角崩潰

▲男子偷拍與女友的性愛影片，甚至還直播在女友臉上噴精的畫面，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

男子阿義（化名）與女友小君（化名）在發生時，竟拿手機偷拍對方閉眼裸身綁紅線平躺在床上的畫面，事後還上傳臉書，並設成公開。此外，阿義還在臉書開直播，拍攝自己射精在小君臉上的畫面。小君直到2人分手後才驚見自己遭偷拍，當場崩潰提告。法院審理後，依法判他1年徒刑。

判決書指出，阿義與小君原為男女朋友，然而，阿義竟趁著帶小君上摩鐵嘿咻時，拿出手機偷拍，最後甚至將小君閉眼裸身綁紅線平躺在床上的畫面上傳臉書，還設定為公開狀態，供不特定的多數人觀賞。不僅除此，阿義還在住處趁著小君熟睡之際開直播，並且拍攝自己射精在小君臉上的猥褻影片。

直到2人分手後，小君透過友人的手機查看阿義臉書才發現自己遭偷拍，因此身心受創，崩潰提告求償。

法院審理時，阿義坦承犯行，法官最終依涉犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，判他5個月徒刑、播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，判處6個月徒刑、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，判處6個月徒刑，合併判刑1年，得易科罰金。全案可上訴。

【更多新聞】

金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」 警連開3槍制止

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」爽喊：真的飛天 綠帽夫崩潰

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸