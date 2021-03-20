陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長陳時中19日晚間召開記者會，宣布新冠肺炎疫苗開打的時間。台北市長柯文哲夫人陳佩琪19日在臉書表示，民眾會期待名人先打，代表有「跟風式打疫苗」的狀況，跟風式施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應「任何批評指教我們都接受，希望開打後可以讓全體防護提升。」

陳佩琪19日在臉書表示，疫苗進來了，很多人會問市長（柯文哲）接種意願（他不在第一線接種名單上），「說實在的，我們夫妻是獨立個體，我打不打，自己會決定，除非我主動找他討論，否則他也不會開口詢問或要求」。

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陳佩琪提到，媒體常會問某名人：「你要不要打？」或「你有沒意願做表率帶頭施打？」其實有記者如是問，代表社會還是有某些人會看某人打而跟著打，某人不打而不願打，「就是跟風式的打疫苗」。陳佩琪更直說，名人沒副作用，不代表你也不會有副作用，「跟風式的施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑」。

對此，羅一鈞回應，贊同她身為小兒科醫師，希望民眾相信疫苗安全性和接種疫苗效果，大家要正面看待疫苗接種，要以防疫角度看待疫苗，希望大家都能支持醫護人員來當首批接種人員，「開打後各種批評指教，我們都接受」，希望開打後可以讓全體的防護提升，一起來保護這群人。

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