　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

▲▼疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長陳時中19日晚間召開記者會，宣布新冠肺炎疫苗開打的時間。台北市長柯文哲夫人陳佩琪19日在臉書表示，民眾會期待名人先打，代表有「跟風式打疫苗」的狀況，跟風式施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應「任何批評指教我們都接受，希望開打後可以讓全體防護提升。」

陳佩琪19日在臉書表示，疫苗進來了，很多人會問市長（柯文哲）接種意願（他不在第一線接種名單上），「說實在的，我們夫妻是獨立個體，我打不打，自己會決定，除非我主動找他討論，否則他也不會開口詢問或要求」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩琪提到，媒體常會問某名人：「你要不要打？」或「你有沒意願做表率帶頭施打？」其實有記者如是問，代表社會還是有某些人會看某人打而跟著打，某人不打而不願打，「就是跟風式的打疫苗」。陳佩琪更直說，名人沒副作用，不代表你也不會有副作用，「跟風式的施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑」。

對此，羅一鈞回應，贊同她身為小兒科醫師，希望民眾相信疫苗安全性和接種疫苗效果，大家要正面看待疫苗接種，要以防疫角度看待疫苗，希望大家都能支持醫護人員來當首批接種人員，「開打後各種批評指教，我們都接受」，希望開打後可以讓全體的防護提升，一起來保護這群人。

【相關新聞】

蘇貞昌、陳時中確定帶頭施打AZ疫苗！

「AZ疫苗效期剩3個月」憂打不完！指揮中心：必要時開放下一順位

AZ疫苗剩3個月！指揮中心曝「他國效期」：都比台灣短

兒童染新冠確診率飆250%！不能打疫苗…指揮中心曝補救辦法

ET快訊
西濱火燒車3死初步原因曝！轎車急煞預拌車閃不過猛撞
快訊／五楊高架火燒車！整台車燒成火球黑煙竄天際
江宏傑緊抱女兒現身！被問「有和福原愛聯絡嗎」6字回應了
12秒西濱火燒車影片曝光！駕駛緊抱孩子燒成焦屍
快訊／西濱火燒車畫面曝光！紅色轎車遭烈焰吞噬1大2小慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

長榮「青森類出國」啟航！飛機餐蘋果吃到飽　下次衝日本玩折千元

樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

兒童染新冠確診率飆250%！不能打疫苗…指揮中心曝補救辦法

AZ疫苗剩3個月！指揮中心曝「他國效期」：都比台灣短

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

長榮「青森類出國」啟航！飛機餐蘋果吃到飽　下次衝日本玩折千元

樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

兒童染新冠確診率飆250%！不能打疫苗…指揮中心曝補救辦法

AZ疫苗剩3個月！指揮中心曝「他國效期」：都比台灣短

廈門直升機墜海4人全罹難　觀光項目暫停營運接受調查

王維中手腕傷下週味全天母主場首戰　葉總：延到4月5日

白色的O字型綠洲　與沙漠和諧共存的太陽能智慧家居

羅華韋狂用止滑粉有原因　手汗爆噴連開車都要戴打擊手套

酷似外星人神秘文物　三星堆遺址新出土「金面具、象牙」

西濱初步事故原因曝！轎車急煞預拌車閃不過猛撞…下秒火燒車釀3死

葉竹軒賽後訪問超害羞　洪總：他的話很貴

快訊／五楊高架驚傳火燒車！警消急到場灌救　傷亡待確認

楊振寧被傳逝世　北京清華闢謠：身體狀況良好

比小白鞋更百搭！「黑色樂福鞋」一週穿搭Look　輕鬆變換不同風格

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

大學生吃完免費壽司　捐萬元助弱勢團體

臉書網頁版凌晨當機

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面