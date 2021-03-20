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拍前男友「小鳥放風照」...她6年後開相簿全上傳！FB直接放傳送門

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲小花被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名女子「小花」（化名）與男子「阿傑」（化名）原為男女朋友，而她於兩人交往期間，曾拍下對方裸露下體的照片，但在分手之後她卻將照片上傳到網路相簿，並將相簿設定為公開，讓不特定人均得以瀏覽。對此，竹東簡易庭審理後，依法判其有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，小花在與阿傑交往期間，曾於兩人同居的套房內，經過對方同意後，拍攝對方裸露生殖器的猥褻照片數張，但兩人分手後，小花心生不滿，竟在時隔6年後，基於散布猥褻影像犯意，將上開猥褻照片放入網路相簿資料夾內，將相簿連結貼在個人臉書網頁，並將其設定為公開，讓不特定人得觀覽上開猥褻照片。

阿傑得知私密處遭小花上傳後，氣得報警處理。對此，小花於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又有阿傑之證詞、臉書網頁翻拍畫面等足以佐證，因此本案事證明確，其犯行勘以認定。法官認為，小花因不滿阿傑，竟然就將其裸露生殖器的影像在網路上公開，讓不特定人可以觀覽，此舉已經破壞社會善良風俗。

法官認為，小花的行徑也造成阿傑身心受創，行為應予非難，考量其犯後坦承犯行，兼衡其犯罪動機、智識程度、目的、手段、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯以電腦張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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