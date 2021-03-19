「遭北京關押四年」　陸委會：早日釋放李明哲

▲李明哲妻子李凈瑜多次出面發聲，呼籲對岸釋放丈夫。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣非政府組織工作者李明哲於2017年3月被北京當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，目前關押在燕城監獄近4年時間。他的妻子李凈瑜今（19日）與民間團體呼籲，大陸政府應保障李明哲的通訊權，對外公布釋放日期。對此，陸委會今表示，陸方應該依照法律程序，盡快回覆家屬訴求，保障李明哲各項權益，並早日釋放李明哲先生。

陸委會表示，李明哲先生自106年3月19日遭陸方逮捕並關押已屆滿4年，這段期間，政府均持續關注李明哲在陸關押及身體健康狀況，多次透過既有管道要求陸方應確保李明哲相關權益，並協助家屬赴陸探視，迄本(110)年2月底止計16次。

陸委會進一步指出，對於家屬表達迄未收到本案判決書，致無從獲悉釋放日期，且自去(109)年疫情發生後，家屬即無法赴陸探視，陸方亦未同意李明哲撥打親情電話，並提出李明哲已服刑超過二分之一的刑期，陸方應考慮假釋等相關訴求。

陸委會向對岸呼籲，陸方應依正當法律程序原則，儘速告知家屬李明哲之釋放日期，保障李明哲在陸關押期間之通信、撥打親情電話、家屬探視與假釋相關權益，本會後續也將持續促請陸方儘速回應家屬訴求，以解家屬懸念。

最後，陸委會重申，傳播民主理念無罪，呼籲陸方應落實保障李明哲先生的各項權益，並早日釋放李明哲先生。