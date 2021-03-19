　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「遭北京關押四年」　陸委會：早日釋放李明哲

▲▼李明哲妻子李凈瑜再度出面發聲。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲李明哲妻子李凈瑜多次出面發聲，呼籲對岸釋放丈夫。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣非政府組織工作者李明哲於2017年3月被北京當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，目前關押在燕城監獄近4年時間。他的妻子李凈瑜今（19日）與民間團體呼籲，大陸政府應保障李明哲的通訊權，對外公布釋放日期。對此，陸委會今表示，陸方應該依照法律程序，盡快回覆家屬訴求，保障李明哲各項權益，並早日釋放李明哲先生。

陸委會表示，李明哲先生自106年3月19日遭陸方逮捕並關押已屆滿4年，這段期間，政府均持續關注李明哲在陸關押及身體健康狀況，多次透過既有管道要求陸方應確保李明哲相關權益，並協助家屬赴陸探視，迄本(110)年2月底止計16次。

陸委會進一步指出，對於家屬表達迄未收到本案判決書，致無從獲悉釋放日期，且自去(109)年疫情發生後，家屬即無法赴陸探視，陸方亦未同意李明哲撥打親情電話，並提出李明哲已服刑超過二分之一的刑期，陸方應考慮假釋等相關訴求。

陸委會向對岸呼籲，陸方應依正當法律程序原則，儘速告知家屬李明哲之釋放日期，保障李明哲在陸關押期間之通信、撥打親情電話、家屬探視與假釋相關權益，本會後續也將持續促請陸方儘速回應家屬訴求，以解家屬懸念。

最後，陸委會重申，傳播民主理念無罪，呼籲陸方應落實保障李明哲先生的各項權益，並早日釋放李明哲先生。

ET快訊
快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接
LIVE／首批AZ疫苗開打時間　指揮中心最新說明
「甜」怎寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法驚呆
用1千賣掉手機門號　他害台北富男「被騙1億7896萬」下場慘
快訊／疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明
周末變天！　下周急凍探13°C時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／廈門觀音山直升機墜海！機上4人傷亡不明...驚悚畫面曝光

「遭北京關押四年」　陸委會：早日釋放李明哲

加國商人史佩弗間諜案開庭　陸外交部：有關國家秘密不公開審理

結婚第19年！尪發現「女兒非親生」　妻：我工作性質你知道的…

中美會談時間緊湊！ 王毅問午飯吃了沒？...楊潔篪：我吃泡麵

楊潔篪嗆美「我把你們想太好」　陸網友超嗨...120年前舊照比對今昔

對峙現場直擊！美國要求記者離開　楊潔篪：幹嘛害怕記者在場？

「千古一后」偷吃皇帝老鄉！被抓包後震怒　逼兒與11歲外孫女洞房

史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

中美會談激辯　胡錫進：前所未有的公開面對面交鋒

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

快訊／廈門觀音山直升機墜海！機上4人傷亡不明...驚悚畫面曝光

「遭北京關押四年」　陸委會：早日釋放李明哲

加國商人史佩弗間諜案開庭　陸外交部：有關國家秘密不公開審理

結婚第19年！尪發現「女兒非親生」　妻：我工作性質你知道的…

中美會談時間緊湊！ 王毅問午飯吃了沒？...楊潔篪：我吃泡麵

楊潔篪嗆美「我把你們想太好」　陸網友超嗨...120年前舊照比對今昔

對峙現場直擊！美國要求記者離開　楊潔篪：幹嘛害怕記者在場？

「千古一后」偷吃皇帝老鄉！被抓包後震怒　逼兒與11歲外孫女洞房

史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

中美會談激辯　胡錫進：前所未有的公開面對面交鋒

花蓮夜晚新玩法！賞螢季4月開跑　夏天搭船海上看流星雨、月光海

李安首度在台灣開球　23號球衣別有意義、還整理投手板

議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

今年比賽球不彈　張冠廷春訓勤練基本功

「超帥女攝影」是超大咖天后！　替戴愛玲台北街拍竟0人認出

桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

鄭文燦也要請吃鮭魚！許諾原民運動會選手　成功3連霸就免費吃

南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

海悅2020獲利創新高！EPS達15.1元　擬配股利8元

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

大陸熱門新聞

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

老翁理髮3年花1025萬！家人嚇傻

女兒離家太冷清！51歲地方媽媽　又生一對龍鳳胎

西藏冒險王遺體疑尋獲 意外或命案待屍檢解開謎團

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

史上最強陪嫁丫鬟！竟逆襲扶正變皇后

他左腦出血「竟開錯右腦」慘變植物人

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

校花副市長肉體換官位！3大女淫官黑歷史曝

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

15歲女兒弒母藏屍3個月！謊稱媽媽拋家出走

10月男嬰消失　卡床縫斷氣慘死

更多熱門

相關新聞

帥哥鎮長拼施政　李明哲：蘇澳前景絕對精采

帥哥鎮長拼施政　李明哲：蘇澳前景絕對精采

素有帥哥鎮長之譽的蘇澳鎮長李明哲，就任2年來，致力於觀光、交通、友善環境等施政重點，全心全意為蘇澳打拼，要讓蘇澳能夠脫胎換骨，迎向未來，他說：「我堅信蘇澳的前景，絕對精采可期」。

李日貴病逝　張麗善：長者風範值得學習

李日貴病逝　張麗善：長者風範值得學習

陳椒華勘水質汙染　李明哲遭沒收麥克風　 

陳椒華勘水質汙染　李明哲遭沒收麥克風　 

韓妻舅李明哲未出席總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

韓妻舅李明哲未出席總質詢 　下午現身高雄悼許崑源

國台辦反批民進黨搞雙標

國台辦反批民進黨搞雙標

關鍵字：

李明哲李淨瑜

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面