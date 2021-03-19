癡情男「不甘被甩」徒步猛追女友車　巡邏警發現急鳴笛：母湯啦

▲移工情侶鬧分手，暗夜上演男方徒步追趕騎車女方的戲碼。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

一對越南籍移工情侶疑因感情生變，日前晚間發生爭執，女方騎著電動自行車想離開，男方卻從後方快步追上、抓住車尾不放，險象環生；所幸被轄區巡邏員警及時發現，上前制止勸說，並護送女方回到住處，化解一場衝突危機。

南投分局指出，半山所警員楊棠鈞、張煌典於17日晚間9時執行巡邏勤務，行經南崗工業區的同源路段時，突然見到前方有一名男子抓住一輛行駛中的電動自行車，並在後方奔跑，而車輛駕駛為一名女子，為避免發生危險，立即鳴笛制止並趨前關心。

▲移工情侶鬧分手，暗夜上演男方追趕騎車女方的戲碼，警方到場制止勸說。（圖／民眾提供）

這對男女向員警表示，兩人都是越南籍移工，也是男女朋友關係，當晚雙方在外因故爭執後，女方表示有意分手，並當場騎車離去，但男子則說因不願分手，想挽回感情才追車，女子不斷向員警強調不願再與男方交往，只想先返回住處。



警方認為男女感情問題不宜介入干預，只能規勸雙方不可有過激行為，或先分開讓彼此冷靜一下再來處理，好說歹說後，雙方都接受建議，男子登錄資料後自行離去。

員警隨後陪同越籍女子返回宿舍，並叮囑宿舍管理員加強管制、留意進出人員；該女表示臺灣警察真的很和善，對外國民眾也不會有差別待遇，相當感謝警方的熱忱。



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