　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

▲知名衛生棉瘋鮭魚梗　「臭鮑魚」犯眾怒：賺女人錢再羞辱她們。（圖／翻攝臉書）

▲衛生棉業者用臭鮑魚形容女性私密處。（圖／翻攝自臉書）

記者崔子柔／綜合報導

壽司郎引起全台「鮭魚之亂」，不少業者搭上鮭魚熱行銷，過去頗受女性愛用的「愛康衛生棉」昨（18）日跟風用「臭鮑魚」字眼發文，引起廣大網友抨擊，立刻刪文並道歉，不過也有網友發現，該業者已經不是初犯，紛紛喊要拒買抵制，還有消費者要求退貨。

愛康衛生棉昨日在臉書粉專發文，用深色鮑魚的圖寫下「我只是個臭鮑魚」，並稱在使用他們家的清潔用品後，變成香又亮的白色鮑魚，引起不少網友反彈，更怒喊是「賺女人錢再羞辱她們」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲該業者被網友抓包去年就曾用「臭鮑症」字眼。（圖／翻攝自臉書）

雖然愛康衛生棉當天就將該則貼文刪除，創辦人Melody也在臉書發文道歉，但網路上仍然罵聲一片，還有網友搜到該業者已經不是初犯，去年4用就曾使用「生猛海鮮臭鮑症」形容女性私處。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲網路上仍罵聲一片。（圖／翻攝自臉書）

不少網友認為粉專上出現的文案相當低級，又顯得專業知識不足，「還有多少人不知道私處顏色是天生的？？？不管用什麼東西都不會變白啦」、「看了一陣子他們的粉專的貼文風格，一直都覺得出事真的是早晚的事」、「會臭就是受到感染，就該看醫生，擦那些有的沒的有屁用」、「身為衛生棉品牌更應該比一般人具備相關知識，但貴公司卻沒有一人的敏感度足夠阻止這種糟糕的文案上架」。

還有不少消費者揚言要抵制拒買，「以前真的蠻喜歡用愛康的涼感衛生棉，但從今以後我會扺制所有愛康品牌的衛生棉，希望更多女性響應扺制行動」、「為什麼會有這樣的行銷方式？這對品牌傷害非常大，以後完全不會想買你們的商品」、「可以退貨嗎？不想用了」。

ET快訊
鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣
快訊／阿里山大火！　山稜成燒成「橘紅火龍」
阿緯淡出演藝圈「妻只准他錄1節目」！零專長翻身CEO揭辛酸內
快訊／台積電失守600元！科技股領跌　早盤跌逾150點
快訊／北韓宣布與馬來西亞斷交！　控大馬將「罪犯」引渡至美國
被笑最醜星二代　張庭12歲女兒甜美近況曝光打臉酸民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

日本鮭魚壽司不叫「鮭」！1差異揭原因　3千網友驚喊長知識

咒怨版情趣睡衣！人妻試穿禮物直喊「夭壽」　網友卻敲碗求賣場

成大會館讓礙翻轉　身障青年擔任清潔特派員勇敢挑戰房務

不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

「鮭魚黃牛」直擊！1天海撈破7萬　第2天哄抬兩倍入場費

張鮭魚之夢哭了！本想1人收300賺一波　改完才知機會用完後悔落淚

春分冷氣團攻擊！北台灣「乍暖還寒」急凍12℃　霧鎖7縣市

大胃王參戰！鮭魚之亂掃174盤賺1.3萬　黑盤吃到缺貨

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

日本鮭魚壽司不叫「鮭」！1差異揭原因　3千網友驚喊長知識

咒怨版情趣睡衣！人妻試穿禮物直喊「夭壽」　網友卻敲碗求賣場

成大會館讓礙翻轉　身障青年擔任清潔特派員勇敢挑戰房務

不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

「鮭魚黃牛」直擊！1天海撈破7萬　第2天哄抬兩倍入場費

張鮭魚之夢哭了！本想1人收300賺一波　改完才知機會用完後悔落淚

春分冷氣團攻擊！北台灣「乍暖還寒」急凍12℃　霧鎖7縣市

大胃王參戰！鮭魚之亂掃174盤賺1.3萬　黑盤吃到缺貨

環團指控承諾麥寮電廠改燃氣　李進勇：中選會立場不便評論

鄭文燦推觀光補助躺槍「鮭魚之亂」　網：要改名桃園嗎？

張育成熱身賽已經4轟　印地安人總裁看好開季工具人

長榮、陽明名列台股成交股前二名　貨櫃航運類股占大盤成交近7%

提對案反制藻礁公投？蘇貞昌：尊重公民行使權利

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

用ZARA、小CK搭出春天高級感！必備粉嫩格紋、編織　不花大錢照樣美翻

邱太三提兩岸「建設性模糊」　蘇貞昌：友善互惠的都願往來

中資狂挖角台灣人才！謝金河曝跡象　嘆：10年產業被中國整碗端走

政院：疫苗採購沒有黑箱問題　台灣有義務保密合約

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光！店員結帳笑了

鮭魚後又一波！名字有這「音」免費爽吃生魚片

高雄女孩瘋狂上車！人妻見紙條傻眼

UberEats爆接單神器！開外掛「1hr跑6單」

更多熱門

相關新聞

影射肉包包「芝麻開門」　直播主被譙「臭海鮮」

影射肉包包「芝麻開門」　直播主被譙「臭海鮮」

「肉包包」2018年初自爆被乾爹性侵，性愛影片還因此外流引發關注。另名實況主「蛋餅薇涵」事後還在臉書上加碼爆料，鉅細靡遺的描述肉包包和乾爹相識到進旅館休息的過程，不料卻引來網友批評，痛罵她「臭海鮮」等。「蛋餅薇涵」事後認為網友留言讓她名譽受損，憤而提起妨害名義告訴，但檢方認為貼文為可受公評之事，因此以不起訴處分。

女大生只賣衛生棉業績就破億！

女大生只賣衛生棉業績就破億！

關鍵字：

愛康衛生棉臭鮑魚

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

為免費壽司變鮭魚！李蒨蓉擔憂「年輕人怎麼了」

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

張庭女兒遭笑「最醜星二代」　甜美近況曝光

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面