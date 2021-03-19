不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

▲衛生棉業者用臭鮑魚形容女性私密處。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

壽司郎引起全台「鮭魚之亂」，不少業者搭上鮭魚熱行銷，過去頗受女性愛用的「愛康衛生棉」昨（18）日跟風用「臭鮑魚」字眼發文，引起廣大網友抨擊，立刻刪文並道歉，不過也有網友發現，該業者已經不是初犯，紛紛喊要拒買抵制，還有消費者要求退貨。

愛康衛生棉昨日在臉書粉專發文，用深色鮑魚的圖寫下「我只是個臭鮑魚」，並稱在使用他們家的清潔用品後，變成香又亮的白色鮑魚，引起不少網友反彈，更怒喊是「賺女人錢再羞辱她們」。

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▲該業者被網友抓包去年就曾用「臭鮑症」字眼。（圖／翻攝自臉書）



雖然愛康衛生棉當天就將該則貼文刪除，創辦人Melody也在臉書發文道歉，但網路上仍然罵聲一片，還有網友搜到該業者已經不是初犯，去年4用就曾使用「生猛海鮮臭鮑症」形容女性私處。

▲網路上仍罵聲一片。（圖／翻攝自臉書）



不少網友認為粉專上出現的文案相當低級，又顯得專業知識不足，「還有多少人不知道私處顏色是天生的？？？不管用什麼東西都不會變白啦」、「看了一陣子他們的粉專的貼文風格，一直都覺得出事真的是早晚的事」、「會臭就是受到感染，就該看醫生，擦那些有的沒的有屁用」、「身為衛生棉品牌更應該比一般人具備相關知識，但貴公司卻沒有一人的敏感度足夠阻止這種糟糕的文案上架」。

還有不少消費者揚言要抵制拒買，「以前真的蠻喜歡用愛康的涼感衛生棉，但從今以後我會扺制所有愛康品牌的衛生棉，希望更多女性響應扺制行動」、「為什麼會有這樣的行銷方式？這對品牌傷害非常大，以後完全不會想買你們的商品」、「可以退貨嗎？不想用了」。