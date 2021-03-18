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社會 社會焦點 保障人權

標榜「免刀治小兒麻痺」...中國神醫竟搞不定拇指外翻　驚爆內幕

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲施姓男子聲稱自己具有中國合格醫師執照，違法替病患看診，遭台中地院重判3年6個月。（圖／示意圖，與本案無關 ／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名施姓男子自稱是湖南中藥大學博士生，領有中國醫師資格，宣稱自己發明免開刀矯正小兒麻痺、畸形腳等疾病，在2018年開設診所與義肢矯具有限公司，不法收治病人，使得病人在就醫期間傷口潰爛，遭病人檢舉後，12日被台中地方法院依違法醫師法，處有期徒刑3年6個月，且沒收其不法所得。

施姓男子在台並無合法醫師資格，卻在2018年起在台中開設義肢矯具公司與診所，聘雇具有合法醫師資格的醫師，充當人頭負責人，更在報紙刊登自己身穿白色醫袍的照片，標榜免開刀治療小兒麻痺、畸形腳等，同時要求診所護理人員要叫他「施醫生」、「施院長」，以獲取病患信任前來就醫。

施男向病患指稱，他有發明免開刀矯正小兒麻痺、畸形腳等疾病專利儀器和技術，只要給他治療後，數日後就可以正常行走，誘使病患付出高額醫療費用2萬元到69萬元不等，2年不法獲利共822萬元。

直到2019年有病患上門求診，請施男處理拇指外翻問題，卻遲遲沒有得到改善，還導致傷口惡化，深可見骨，怒向衛生局檢舉，檢警介入偵辦，才驚覺施男在台根本無合格醫師執照。

施男向台中地院辯稱，自己是湖南中藥大學的博士生，具有中國中藥醫師資格，卻在案子審理期間陸續賠償病患，達成和解。法官認定施男違反醫師法、詐欺取財與過失施害等罪，判處有期徒刑3年6個月，全案仍可上訴。

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