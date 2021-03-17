試吃鴨賞下秒撞山！蘇花車禍傷者曝：感覺司機在追趕前面2車

記者游芳男、林冠吟／台北報導

蘇花公路遊覽車自撞山壁意外，造成全車6人身亡、39人輕重傷的悲劇。一名重傷的陳姓乘客17日受訪表示，當下在吃鴨賞，這次出事的遊覽車是整團的第3台，負責押尾，跟前面2台差一個紅綠燈，「我有感覺他開很快」，更向交通部呼籲，建議跑蘇花的大車都要加裝水桶，避免煞車過熱，不然以後類似的意外可能會常常發生。

▲蘇花遊覽車自撞意外，受傷陳姓傷患呼籲交通部，以後跑蘇花的大車都要加裝水桶。（圖／記者游芳男翻攝）



陳姓乘客因左側大腿骨折，17日下午由博愛醫院轉往台北榮總，他向醫護人員表示，事發當時有人上車賣鴨賞，他們正在試吃，誰知道下一秒就發生意外。

陳男指出，這次出團共有3部遊覽車，他們搭乘的這部負責押尾，跟前面2台差了一個紅綠燈，感覺到司機有在追趕，「我就有感覺他開很快。」

陳男更向交通部呼籲，政府應該要嚴格規定，要跑蘇花的大車都要配置水桶，有水可以灑，才可以確保煞車系統不會過熱，不然以後類似的問題一定會常常發生。

陳也建議，往後旅遊出團配置遊覽車，最好不要3部車，最多就是2部車，如果最後1台跟前面2台差一個紅綠燈，就會造成押尾的那台一直追趕。

▲蘇花遊覽車自撞意外，造成45人6死39人傷。（圖／記者翻攝）