胡金龍遭冷凍！神人挖出「連官網照片都假的」　超猛細節被笑推爆

▲外野手胡金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

富邦悍將36歲外野手胡金龍去年季中，因群組對話截圖事件遭冷凍，不僅沒參加球隊春訓，也不在註冊球員名單中。就有眼尖網友發現，他在官網上的照片「怪怪的」，更揪出多個關鍵疑點，被大票鄉民推爆。

去年6月底，胡金龍因截圖事件被下放二軍，富邦表態對於交易胡金龍持開放態度，目前雙方仍有1年合約，而上個月公布的開季註冊名單中，胡金龍標示為合約所屬球員，不過這是他加盟中職以來，首次未在開季一軍。

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一名網友日前瀏覽富邦官網，從球員名單中揪出不對勁之處，他在PTT發文提到，「胡仔從外野手縮圖就跟其他隊員截然不同，然後比對外野手高國輝與他的相片，很明顯是拿國輝的相片來做修改，胡仔真慘，球團的拍攝活動也被禁止出席！」

▲連曬痕都一樣。（圖／翻攝自PTT）

從兩者照片可見，手臂上的曬痕完全一樣，雙手擺放的姿勢也如出一轍，至於脖子處雖然修短了，但上面的陰影和紋路亦騙不了人。

po文一出，引來大票鄉民留言，「這篇會爆」、「厲害！這樣也抓到」、「難怪臉的表情看起來超級不自然...笑死」、「科普精神」、「兄弟厲害勒」、「連這個都P圖，看來老闆還在不爽中」、「笑死手曬黑的地方跟手指頭一模一樣」、「靠北...竟然淪落到連照片都要用P的」、「真的欸，連衣服皺摺位置都一模一樣」、「神串留名」、「鍵盤柯南太猛啦」。

▼除了紅圈處外，其實還有很多相同之處。（圖／翻攝自PTT）