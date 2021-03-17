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7-11新推哈根達斯咖啡冰沙！草莓拿鐵、堅果冰淇淋口味搶先全球開賣

▲▼7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

超商冰沙開打！7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，結合自有品牌CITY CAFE，推出全球首創創意飲品，3/24起在全台超過6000家門市推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，透明杯身設計呈現繽紛原料，感受夏日清爽沁涼感，好喝又好拍！

▲▼7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

「莓好拿鐵冰沙」以哈根達斯新鮮草莓冰淇淋製成，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，草莓控絕對不能錯過！

而「果仁咖啡冰沙」以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITYCAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感。3月24日起兩款冰沙嚐鮮價129元，原價為149元。

▲▼7-ELEVEN與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN與哈根達斯聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）

另外全家便利商店也同步推出的「草莓起司蛋糕酷繽沙」，以完熟草莓鮮榨成汁後製成冰沙，中間層加入起司冰淇淋提升濃郁感，並以草莓醬作為底層增添草莓香氣，再加入起司蛋糕塊，能夠吃到冰沙的顆粒感以及蛋糕的綿密感，限量30萬杯。

▲全家推出草莓起司蛋糕酷繽沙、白玉抹茶紅豆酷繽沙。（圖／全家提供）

另一款重新回歸的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，則是將麻糬加入酷繽沙中，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，再搭配靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，同樣限量30萬杯。

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