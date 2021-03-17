　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵　「推頭+山壁角」釀慘劇

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

▲遊覽車自撞山壁釀6死39傷，現場路面留下長達47公尺的剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

記者莊智勝／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動出遊，前往花蓮2天1夜，不料昨（16日）其中一輛遊覽車返程途中行經舊蘇花（台9縣）115K處時卻失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇。這起重大交通事故在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」引起討論，有網友根據地面長長的剎車痕跡推論出奪命2關鍵，認為當時遊覽車應該是出現了「推頭」現象，且後段車身又撞上了山壁突出的水泥壁角，才會釀成如此嚴重意外。

新店復興里舉辦里民活動，眾人分乘4部遊覽車前往花蓮2天1夜旅遊，原本預計16日北返，豈料途中行經舊蘇花115K處、連續過彎下坡路段時，整輛遊覽車卻突然失控，在地上留下長達47公尺的剎車痕，隨後猛力自撞山壁，後段車身瞬間爛毀、多名乘客當場彈飛車外、墜入山溝中動彈不得，整起事故共造成6死39傷。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車車身爛毀，後半段因撞上突起的山壁角而破了大洞。（圖／記者游芳男翻攝）

這起嚴重的交通事故立即在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」引起討論，有網友根據地面長長的剎車痕跡推論出奪命2關鍵，猜測當下遊覽車應該是出現了「推頭」，「（司機）方向盤有轉，但輪胎抓不住地面，直直地往前衝，這叫做推頭」、「正常的剎車痕會有排水紋，但這次事故的剎車痕卻沒有，看起來應該是側滑出去的胎痕」，再加上前方山壁剛好有突出的水泥壁角，遊覽車側身撞上開了個大洞，才會釀成如此嚴重死傷。

所謂的「推頭」又稱「轉向不足」，是形容汽車的一種失控表面，通常發生在前輪驅動車上，當車輛速度過快、或是過彎時重踩剎車，導致重心因慣性向前、突破輪胎的地面附著力，即會出現「推頭」現象，這時車輛會失去控制，車頭不會按照駕駛者意圖轉向，而是繼續向前推進；如若駕駛行進中出現推頭現象，可嘗試鬆開油門、輕點剎車，消除推頭現象。

ET快訊
死亡遊覽車猛撞山壁　她見「友人眼珠掉出」嚇壞
和平惡醫蹺班害命！護理站「運將等死24小時」全紀錄曝光
台灣最強阿嬤！10年還債600億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南通訊行遭潑紅漆！顧客要求換手機被拒　警逮17歲少年

新店21歲女請假陪父母出遊…連人帶椅噴飛亡！阿嬤哭癱：還有報平安

不滿姪兒被喊「細漢的」　高雄男揪眾押人至宮廟持球棒痛毆

死亡遊覽車猛撞山壁　媽見「友人眼珠掉出」嚇壞！兒急赴醫院探望

屏東公園女清潔工倒臥女廁　現場搶救無效送醫不治

「我的乘客怎麼樣」遊覽車撞山壁6死　輕傷司機自責情緒仍不穩

遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵　「推頭+山壁角」釀慘劇

長孫揚言「同歸於盡」想燒了阿公遺產　收押2月懺悔：我會搬家

和平惡醫蹺班害命遭爆「非首次」　主管想瞞被法院打臉

轎車凌晨「撞中壢交通中隊」…躍上階梯直衝值班台！荷槍警急圍捕

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

台南通訊行遭潑紅漆！顧客要求換手機被拒　警逮17歲少年

新店21歲女請假陪父母出遊…連人帶椅噴飛亡！阿嬤哭癱：還有報平安

不滿姪兒被喊「細漢的」　高雄男揪眾押人至宮廟持球棒痛毆

死亡遊覽車猛撞山壁　媽見「友人眼珠掉出」嚇壞！兒急赴醫院探望

屏東公園女清潔工倒臥女廁　現場搶救無效送醫不治

「我的乘客怎麼樣」遊覽車撞山壁6死　輕傷司機自責情緒仍不穩

遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵　「推頭+山壁角」釀慘劇

長孫揚言「同歸於盡」想燒了阿公遺產　收押2月懺悔：我會搬家

和平惡醫蹺班害命遭爆「非首次」　主管想瞞被法院打臉

轎車凌晨「撞中壢交通中隊」…躍上階梯直衝值班台！荷槍警急圍捕

台南通訊行遭潑紅漆！顧客要求換手機被拒　警逮17歲少年

《傳說對決》2021GCS春季賽各隊實力相當　決戰第二輪爭季後賽資格

新店21歲女請假陪父母出遊…連人帶椅噴飛亡！阿嬤哭癱：還有報平安

驚悚！俄19歲小將被冰球「爆頭」昏迷　搶救3天宣告不治

彰化大停電！台中供電營運處匯流排故障　13鄉鎮近22萬戶受影響

雷霆「資深3D」吸引多支強權注意　冠軍經驗助季後賽走更遠

全球首座「計程車博物館」！精選宜蘭雨天夯點　還有超萌珍珠樂園

民眾檢舉三立新聞未報導王定宇租屋　NCC發函要求說明

野餐遇怪蟲掉落...背部竟炸開「滿天紅星」！醫曝癢炸下場恐休克

遊覽車撞山壁6死！林佳龍令加速辦理「蘇花安」　預計2030通車

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

遊覽車撞山6死名單曝光！

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

快訊／遊覽車撞山壁6死　女里長「自責爆哭」跪死者家屬

遊覽車撞山壁6死…兒招魂淚崩：媽媽要認車

「小孩嚇到了」賓士富少母：兒在學開車　根本未成年

更多熱門

相關新聞

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

蘇花公路遊覽車撞山壁事故，一共造成6死39傷。其中60歲的溫姓女子與63歲的華姓男子是夫妻，兩人平時在新北市經營火鍋店，十分恩愛，沒想到卻在這趟旅遊中共赴黃泉，讓趕到醫院指認的兒子相當悲痛，一度激動到用手猛捶大門4、5下。

遊覽車撞壁6死像極了戰場！乘客擠山溝滿臉是血

遊覽車撞壁6死像極了戰場！乘客擠山溝滿臉是血

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

遊覽車撞山「同地11年前26死」？　公路總局打臉

遊覽車撞山「同地11年前26死」？　公路總局打臉

蘇花公路遊覽車撞山　林佳龍：路線線型非釀禍原因

蘇花公路遊覽車撞山　林佳龍：路線線型非釀禍原因

關鍵字：

遊覽車花蓮蘇花推頭新店

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面