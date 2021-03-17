遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵　「推頭+山壁角」釀慘劇

▲遊覽車自撞山壁釀6死39傷，現場路面留下長達47公尺的剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

記者莊智勝／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動出遊，前往花蓮2天1夜，不料昨（16日）其中一輛遊覽車返程途中行經舊蘇花（台9縣）115K處時卻失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇。這起重大交通事故在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」引起討論，有網友根據地面長長的剎車痕跡推論出奪命2關鍵，認為當時遊覽車應該是出現了「推頭」現象，且後段車身又撞上了山壁突出的水泥壁角，才會釀成如此嚴重意外。

新店復興里舉辦里民活動，眾人分乘4部遊覽車前往花蓮2天1夜旅遊，原本預計16日北返，豈料途中行經舊蘇花115K處、連續過彎下坡路段時，整輛遊覽車卻突然失控，在地上留下長達47公尺的剎車痕，隨後猛力自撞山壁，後段車身瞬間爛毀、多名乘客當場彈飛車外、墜入山溝中動彈不得，整起事故共造成6死39傷。

▲遊覽車車身爛毀，後半段因撞上突起的山壁角而破了大洞。（圖／記者游芳男翻攝）

這起嚴重的交通事故立即在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」引起討論，有網友根據地面長長的剎車痕跡推論出奪命2關鍵，猜測當下遊覽車應該是出現了「推頭」，「（司機）方向盤有轉，但輪胎抓不住地面，直直地往前衝，這叫做推頭」、「正常的剎車痕會有排水紋，但這次事故的剎車痕卻沒有，看起來應該是側滑出去的胎痕」，再加上前方山壁剛好有突出的水泥壁角，遊覽車側身撞上開了個大洞，才會釀成如此嚴重死傷。

所謂的「推頭」又稱「轉向不足」，是形容汽車的一種失控表面，通常發生在前輪驅動車上，當車輛速度過快、或是過彎時重踩剎車，導致重心因慣性向前、突破輪胎的地面附著力，即會出現「推頭」現象，這時車輛會失去控制，車頭不會按照駕駛者意圖轉向，而是繼續向前推進；如若駕駛行進中出現推頭現象，可嘗試鬆開油門、輕點剎車，消除推頭現象。