4車出遊1車撞山釀6死　乘客曝連過3彎都很急：我就想說完了

記者黃翊婷／綜合報導

蘇花公路115公里處16日下午發生遊覽車自撞山壁事故，造成6死39傷，據了解，整個旅遊團共有4輛遊覽車，沒想到其中1輛車卻發生嚴重的死亡車禍。當時也在車上的林姓老翁坦言，連續過彎的時候感覺車速很快，第3個彎也過得很急，「我就想說完了」，下一秒整輛車就撞上山壁。

▲事發現場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

這場2天1夜的花蓮之旅，參加者都是新北市新店區復興里的里民，整團共有4輛遊覽車，原本預計16日下午經舊蘇花（台9線）準備北返，不料其中一輛遊覽車卻在行經台9線115公里處、連續過彎的下坡路段時，疑似煞車失靈，不慎撞上山壁，還在路面留下長達47公尺的煞車痕。

當時人就在車上的林姓老翁表示，遊覽車在連續過彎的時候速度非常快，過第3個彎也很急，當時他想說完了，接著整輛車就失控撞上山壁。另一名倖存乘客則提到，當時有聽見「碰」的一聲，接著就撞山了，但感受不到車子有煞車的跡象；還有一名倖存阿嬤說，當下只感覺到車子一直撞、一直撞，不確定遊覽車是否有煞車。

▼▲游姓駕駛（紅背心者）一直待在現場，等到所有人都送醫了，他才搭上救護車。

肇事的游姓駕駛事後表示，事故發生時他有踩煞車，但是完全沒有反應，幾秒鐘後車子就撞上山壁了。看著乘客死傷的狀況，他在現場非常自責，不斷啜泣，堅持要等到所有人都送醫了，才答應搭上救護車，期間還頻頻焦急追問醫護，「乘客怎麼了嗎？」

而舉辦旅遊活動的復興里里長劉洪珠也十分自責，一度情緒崩潰痛哭，她坦言，看到20多歲的生命在眼前消逝，心中真的很痛。目前，家屬已在17日凌晨完成招魂儀式，6名死者的遺體也連夜送返台北二殯，詳細的事故原因以及事發過程，仍有待檢警進一步調查釐清。

▼家屬17日凌晨前往事故地點招魂。（圖／記者陳以昇攝）