遊覽車撞山家屬招魂淚崩下跪「我們回家了」　6遺體連夜送二殯

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區復興里的里民參加2天1夜花蓮之旅，卻在16日返程時發生遊覽車撞山壁的事故，導致車上45人6死39傷。家屬17日凌晨0時許回到事發現場招魂，哭喊著「媽媽要認車啊」、「我們回家了」，並在儀式結束之後，連夜將遺體送至台北二殯。

▲引魂儀式在17日凌晨0時許舉辦。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，發生事故的遊覽車16日行經蘇花115K（東澳段）、連續過彎的下坡路段，卻疑似煞車失靈，不慎撞上山壁，造成6死39傷，其中死者包括21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、61歲陳姓女子、63歲華姓男子、63歲蔡姓女子，以及78歲沈姓男子。

▼▲家屬哭喊著要不幸遇難的親人「回家」。

家屬等到遺體相驗結束後，才在16日深夜返回事故地點，並於17日凌晨0時30分左右進行招魂儀式，現場有警方協助管制雙向車道。「媽媽要認車啊！」家屬們站在法師後方，一邊哭一邊對著火堆大喊「我們回家了」，還有家屬直接跪下，丟銅板詢問死者是否有收到金紙，願不願意跟他們回家，讓旁人看了也忍不住鼻酸。

招魂儀式大約在17日凌晨0時40分左右結束，6名死者的遺體連夜被送回台北二殯存放。至於這起嚴重的車禍事故究竟是怎麼發生的，雖然司機不斷重複表示是煞車失靈，但地上確實留有長達47公尺長的煞車痕，詳細的事故原因仍有待檢警進一步釐清。

▼遊覽車駕駛聲稱是煞車失靈，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）