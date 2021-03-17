東奧聖火接力第一棒就出糗！　「奪冠足球女將」連2年婉拒出席

▲日本前足球女將川澄奈穂美，現在在美國國家女子足球聯賽的隊伍效力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

推遲一年的東京奧運將於今夏登場，聖火接力則於3月25日展開；然而原為火炬手第一棒的日本前足球女將川澄奈穂美（Nahomi Kawasumi），因為旅居美國且擔心疫情影響，決定婉拒這項盛事。事實上川澄奈穂美去年也被定為火炬手第一棒，當時她同樣也婉拒了這項任務。

川澄奈穂美15日在推特寫道，她再次拒絕成為2021年3月25日的火炬接力的第一棒跑者，「我之所以做出這個決定，是因為日本的傳染病問題還未解決，而且我人居住在美國。如今我希望這種情況能夠解決，每個染疫的人都早日康復。繼續耐心等待，讓我們一起努力吧！」

川澄奈穂美現年35碎，擔任隊長時為日本在2011年世界盃女足賽奪得冠軍，現在她在美國國家女子足球聯賽（NWSL）的「Sky Blue FC」隊伍效力。日本東奧此次火炬接棒，皆以當年奪冠女足的成員為主，川澄奈穂美連2年拒絕邀請，讓東京奧運失色不少。

根據約翰霍金斯大學疫情地途統計，美國累計確診人數達到2953萬4162例、共53萬622死；日本則累計44萬9113例、8682死。