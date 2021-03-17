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40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」　內行人：3大缺點自己沒察覺

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有網友分析，40歲還沒結婚的男性，就像是菜市場的剩菜。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

少子化已經是台灣的國安問題，若要向上追溯問題的根源，當然就是結婚率也很低，造成結婚率低的原因，除了台灣社會經濟活動轉型的原因之外，過去缺乏兩性教育，造成現在許多適婚年齡男性「戀愛苦手」，也是原因之一。就有網友在PTT八卦板分析，40歲沒結婚的男性，就像菜市場剩菜，身上一定有某些缺點，只是自己沒有察覺。

原PO根據自身經驗表示，自己即將邁入40歲，27歲就結婚，小孩已經快要上國中， 高中開始談戀愛交女朋友，大學也交往過幾位女友，現在的老婆是工作後認識、交往然後結婚。

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▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯，魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲40歲還沒結婚，首要原因就是不注重外表，當然沒有異性緣。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

原PO分析快40歲還沒結婚的男性，大多有以下的現實狀況，第一個就是不注重外表，不論是身材，打扮都不注重，卻很要求女性的外表，常說自己是靠內在取勝，但是龍妹也有內在，卻不想了解龍妹的內在，「人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在」。

原PO指出，第二點，戀愛起步的太晚，跟女生相處經驗太少，其實談戀愛也是需要練習跟經驗的，尤其女生年紀越大越難搞，年輕的時候談戀愛會比較容易，也比較輕鬆，很多比較沒戀愛經驗的人，人家介紹對象給他，每次約會都是吃飯、看電影、逛個街，然後就再見各自回家，「好像制式行程一樣，很難有下一步」。

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲原PO認為，應該把每個外表還可以的女生，當作戀愛對象經營，久了之後才懂得跟女生相處。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

原PO分析第三點，應該把每個外表還可以的女生都當成談戀愛的對象，更準確地說是多跟女生當朋友，之後才懂得怎麼跟女生相處，其實女生的感覺很敏銳的，「你對她有意思她都知道」，剛認識就急著對人家流口水，只會被人家鄙視。

網友對此在推文中表示，「嗆我嗆夠了嗎？大哭中...... 」、「完全同意第一點，一天到晚笑別人有多龍的死阿宅，卻沒有注意到自己不論外表或內在都是醜的」、「2跟3同意，年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了更沒有經驗了」、「40歲的大叔用賺的錢把自己打理好 還是很有市場的」、「不要再嗆了啦QQ，八卦肥宅受不了事實」。

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