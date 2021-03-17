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大林清潔隊安全考量換新裝　橘紅色工作服超醒目

▲大林清潔隊換新裝。（圖／大林鎮公所提供）

▲大林清潔隊換新裝，橘紅色衣色相當顯眼醒目。（圖／大林鎮公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮長簡志偉有鑑於環保清潔隊員每天置身於髒汙的垃圾收集和垃圾運送場域中，工作環境具有高風險性，擔憂隊員工作安全，經研議後為隊員量身打造一款連身工作服，加強保護他們的工作安全，希望能提升隊員們工作時的安全防護。

▲大林清潔隊換新裝。（圖／大林鎮公所提供）

▲大林清潔隊由鎮長簡志偉主導下換新裝。（圖／大林鎮公所提供）

簡志偉為隊員們選擇的工作服為橘色長袖連身衣，鮮亮的顏色和連身款式具有可辨識性，背後並印有「大林鎮公所」字樣，讓鄉親一看即知是大林清潔隊員在執行任務；工作服前的口袋設計，方便隊員把工作上的重要小物通通裝進口袋裡；連身設計是為了預防隊員衣服贅布外露被垃圾車機械捲入或卡到的危險，用以保護隊員執勤時的工作安全，並讓工作效率提升；此外，清潔隊員多於夜間執行任務，背後的反光條設計，可以加強保護夜間工作者。

▲大林清潔隊換新裝。（圖／大林鎮公所提供）

簡志偉表示，大林清潔隊不斷在各項環保工作業務上均表現優良，參加嘉義縣109度資源回收考核多項評比都達到目標值，獲得環保局7萬元獎勵金，這筆獎金全數運用於隊員新製工作服的經費上，加強保護隊員工作安全。

簡志偉強調，清潔人員在高風險作業環境下，必須給予舒適、安全、實用等具有多功能防護的工作服以執行清理工作，訂製這批工作服希望能加強團隊工作士氣，凝聚團隊向心力；大林鎮清潔隊員於試新裝，鮮橘色連身工作服讓整個團隊看起來更顯得朝氣有活力並易於辨識，夜間工作安全更有保障。

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